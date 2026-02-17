MENOY

Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Ιθάκη λόγω κακοκαιρίας

THESTIVAL TEAM

Σημαντικά προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες του Ιονίου προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία που επικρατεί σήμερα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, με αποτέλεσμα τη ματαίωση πολλών ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια 09:45 και 14:00 από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη, καθώς και τα δρομολόγια 11:45 και 16:15 από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο. Παράλληλα, ακυρώθηκαν τα δρομολόγια 11:00 και 17:15 από Κυλλήνη προς Πόρο και το δρομολόγιο 15:15 από Πόρο προς Κυλλήνη.

Χωρίς σύνδεση παραμένουν και οι γραμμές προς την Ιθάκη, καθώς δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια 12:45 από Πόρο προς Ιθάκη και 13:45 από Ιθάκη προς Πόρο.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους πρακτορεία ή να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας για την έγκαιρη ενημέρωσή τους, ενώ παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής των εισιτηρίων για επόμενα δρομολόγια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

