Χίος: Κανονικά θα γίνει ο ρουκετοπόλεμος στον Βροντάδο παρά το ατύχημα

THESTIVAL TEAM

Παρά την έκρηξη αυτοσχέδιων ρουκετών που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων στη Χίο, οι αρμόδιες Αρχές αποφάσισαν να πραγματοποιηθεί κανονικά το έθιμο του ρουκετοπόλεμου στον Βροντάδο.
Ειδικότερα, στις 18:00 το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου (11/4) ξεκινά η κοινή παρέλαση των συνεργείων του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας Ερειθιανής από το Πετροκάραβο, που σηματοδοτεί την έναρξη της τελικής φάσης για τη διεξαγωγή του εθίμου.

Λίγο αργότερα, τα συνεργεία θα κατευθυνθούν στις προγραμματισμένες θέσεις ρίψεων, από όπου και θα οργανωθεί η εξέλιξη του ρουκετοπόλεμου, όπως μεταδίδει ο politischios.

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής του εθίμου, έχουν προβλεφθεί και συγκεκριμένες παύσεις στις ρίψεις, ώστε να διευκολυνθεί η ασφαλής προσέλευση και μετακίνηση του κόσμου προς τις δύο ενορίες.

Παύση στις ρίψεις θα πραγματοποιηθεί από τις 22:30 έως τις 23:00, ενώ νέα διακοπή έχει προγραμματιστεί και για τις 00:15.

