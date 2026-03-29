Χάρις Αλεξίου για Μαρινέλλα: Όλα είναι κατώτερα του μεγέθους σου, αιωνία η μνήμη σου αδερφή μας

Η Χάρις Αλεξίου αποχαιρετά την Μαρινέλλα με 24 λέξεις και μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της «μεγάλης κυρίας» του ελληνικού τραγουδιού.

«Δεν ξέρω τι λόγια να πω για να σε αποχαιρετήσω λατρεμένη μορφή. Όλα είναι κατώτερα του μεγέθους σου. Αιώνια η μνήμη σου αδελφή μας», έγραψε χαρακτηριστικά η Χάρις Αλεξίου, εκφράζοντας τη θλίψη αλλά και τον θαυμασμό της για την προσωπικότητα και την πορεία της Μαρινέλλας.