MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χανιά: Δηλητηριάστηκαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα μετά από ρίψη χημικών σε κάδο, μηνυτήρια αναφορά από τον Δήμο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Χανίων, έπειτα από το περιστατικό έκθεσης σε χημικές ουσίες που είχε ως αποτέλεσμα τη δηλητηρίαση δύο εργαζομένων στην καθαριότητα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου, όταν άγνωστοι είχαν απορρίψει χημικά σε κάδο απορριμμάτων στην περιοχή Πύργος στα Κουνουπιδιανά. Κατά τη διάρκεια της αποκομιδής και ενώ άδειαζε πράσινος κάδος, οι δύο εργαζόμενοι παρουσίασαν συμπτώματα αναπνευστικής δηλητηρίασης, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, οι έρευνες για τον εντοπισμό του υπευθύνου βρίσκονται σε εξέλιξη και εστιάζουν σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς χώρους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Αναπάντητα από τον πρωθυπουργό βασικά ερωτήματα για τη “Βιολάντα” – Απουσιάζει για άλλη μία φορά η ενσυναίσθηση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εικόνες από το υπόγειο της φρίκης που βρέθηκε νεκρή η 47χρονη

ΥΓΕΙΑ 10 ώρες πριν

Ποιες τροφές καταπολεμούν καλύτερα την καούρα;

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Έβαλε γκολ και έκλαψε για τα επτά αδικοχαμένα αετόπουλα! – Συγκλονιστική στιγμή

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Συντετριμμένη η Ζωζώ Σαπουντζάκη από τον θάνατο του Πύρρου Αναγνωστόπουλου – “Ήταν ένας μεγάλος έρωτας”

ΚΑΙΡΟΣ 4 ώρες πριν

Μαρουσάκης: Υποχωρούν σήμερα τα φαινόμενα – Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας την Τετάρτη με βροχές και χιόνια