Χανιά: Δηλητηριάστηκαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα μετά από ρίψη χημικών σε κάδο, μηνυτήρια αναφορά από τον Δήμο

Την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Χανίων, έπειτα από το περιστατικό έκθεσης σε χημικές ουσίες που είχε ως αποτέλεσμα τη δηλητηρίαση δύο εργαζομένων στην καθαριότητα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου, όταν άγνωστοι είχαν απορρίψει χημικά σε κάδο απορριμμάτων στην περιοχή Πύργος στα Κουνουπιδιανά. Κατά τη διάρκεια της αποκομιδής και ενώ άδειαζε πράσινος κάδος, οι δύο εργαζόμενοι παρουσίασαν συμπτώματα αναπνευστικής δηλητηρίασης, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, οι έρευνες για τον εντοπισμό του υπευθύνου βρίσκονται σε εξέλιξη και εστιάζουν σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς χώρους.