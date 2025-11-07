Χαλκίδα: Βαρύ πένθος στην κηδεία του 20χρονου που μαχαιρώθηκε στη οπαδική επίθεση – Ντυμένοι στα λευκά οι φίλοι του, βίντεο

Σε κλίμα ανείπωτης θλίψης και πένθους τελέστηκε στη Χαλκίδα η κηδεία του 20χρονου Μάριου Ρουμπή, που έχασε τη ζωή του στη φονική οπαδική επίθεση της 3ης Νοεμβρίου.

Από νωρίς το μεσημέρι, πλήθος πολιτών βρέθηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, όπου είχε τεθεί η σορός του για το τελευταίο αντίο.

Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε, παρουσία συγγενών, φίλων, συναθλητών και εκατοντάδων πολιτών που συγκλονίστηκαν από τον άδικο χαμό του.

Φωτογραφία: Intime

Η οικογένεια του Μάριου είχε ζητήσει όσοι παρευρεθούν να φορούν λευκά ρούχα, ως σύμβολο αγνότητας, φωτός και αγάπης για τον 20χρονο που έφυγε τόσο πρόωρα.

Πολλοί κρατούσαν λευκά τριαντάφυλλα, αποχαιρετώντας σιωπηλά τον νέο που, όπως λένε οι φίλοι του, “θα μείνει για πάντα στις καρδιές όλων”.

Ο Μάριος Ρουμπής αφήνει πίσω του τη σύντροφό του, την αδελφή και τον αδελφό του. Οι δικοί του άνθρωποι αδυνατούν να πιστέψουν πως το παιδί τους έφυγε τόσο άδικα εξαιτίας του οπαδικού μίσους.

Φωτογραφία: Intime

7 τραύματα σε ζωτικά σημεία δέχτηκε ο 20χρονος – Απολογούνται οι συλληφθέντες

Η νεκροψία-νεκροτομή που πραγματοποιείται στο Νοσοκομείο Χαλκίδας αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου και να συμβάλει στον εντοπισμό του φονικού όπλου.

Σύμφωνα με ιατροδικαστικές πηγές, το θύμα έφερε τουλάχιστον επτά τραύματα σε ζωτικά σημεία -στο στήθος, την πλάτη, την καρδιά και το πρόσωπο- γεγονός που μαρτυρά την αγριότητα της επίθεσης.

Την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθούν τέσσερις οπαδοί της Α.Ε.Κ., οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και συμμετοχή σε επεισόδια βίας.

Το Σάββατο θα οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή οι τέσσερις οπαδοί του Ολυμπιακού, κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία με δόλο, με έναν εξ αυτών να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο.

Οι εμπλεκόμενοι καλούνται επίσης να λογοδοτήσουν για συμπλοκή, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αθλητισμού, ενώ δύο άτομα κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, καθώς φέρονται να έκρυψαν τα φονικά αντικείμενα.