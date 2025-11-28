MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ασανσέρ: Παράταση για επτά μήνες στην απογραφή στο ψηφιακό Μητρώο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, προβλέπεται παράταση της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων έως τις 30 Ιουνίου 2026. Τις τελευταίες εβδομάδες αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των ανελκυστήρων που έχουν απογραφεί, έχοντας πλέον ξεπεράσει τις 250.000.

Παράλληλα, έχει ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η συνεργασία των υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης με την ΠΟΜΙΔΑ και με τις εταιρίες τοποθέτησης και συντήρησης των ανελκυστήρων. Με την παράταση δίνεται επαρκής χρόνος, ώστε όλοι οι ιδιοκτήτες, διαχειριστές ακινήτων, συντηρητές και εγκαταστάτες ανελκυστήρων να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία της απογραφής είναι εξαιρετικά απλή, διαρκεί μόλις 3-5 λεπτά και είναι εντελώς δωρεάν στη διεύθυνση: https://elevator.mindev.gov.gr.

Διευκρινίζεται επίσης ότι δεν προκύπτει καμία πρόσθετη ευθύνη για τους πολίτες που προβαίνουν στην απογραφή του ανελκυστήρα στο νέο σύστημα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Πόπη Μαλλιωτάκη: Καλά κάνω και πειράζω τις φωτογραφίες μου, αξιολύπητες όσες με λιθοβολούν

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 8 ώρες πριν

“Αθάνατη επιθυμία” το 15ο βιβλίο της Έλενας Αντωνίου παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Δικεφάλου για το παιχνίδι με την Μπραν στην Τούμπα

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εντόπισε τα πτώματα ακόμη εννέα μαχητών της Χαμάς σε τούνελ

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 12 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 28η Νοεμβρίου

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Σοφία Παυλίδου: Ήμουν παραμελημένη, ένα τραυματισμένο παιδί με πάρα πολλά θέματα