Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Σίνδος – Θεσσαλονίκη η οποία νωρίτερα είχε διακοπεί λόγω πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τη Hellenic Train, στις 18:45, κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Υποδομής αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση καθώς και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Σίνδος – Θεσσαλονίκη. Τα δρομολόγια του Προαστιακού Θεσσαλονίκης θα ομαλοποιηθούν σταδιακά.

Με καθυστέρηση μίας ώρας και πέντε λεπτών αναχώρησε από τον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης η αμαξοστοιχία IC 57 με 265 επιβάτες και προορισμό την Αθήνα, λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης πλησίον του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος-Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, λόγω της συνεχιζόμενης διακοπής της ηλεκτροδότησης, οι 94 επιβάτες της αμαξοστοιχίας 1598 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη), καθώς και οι 71 επιβάτες της αμαξοστοιχίας 1734 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) μεταφέρθηκαν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας._