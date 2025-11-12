MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άλιμος: “Τον απειλούσαν για 250 ευρώ” λέει ο πατέρας του 15χρονου που δέχτηκε επίθεση από κουκουλοφόρους

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

«Το παιδί έχει πέσει θύμα εκφοβισμού» κατήγγειλε ο πατέρας του 15χρονου που δέχτηκε άγρια επίθεση από εξωσχολικούς μέσα στο σχολείο του στον Άλιμο.

Νομικά έχει ήδη κινηθεί ο πατέρας του 15χρονου μαθητή, ο οποίος έπεσε θύμα εκφοβισμού από κουκουλοφόρους πριν μερικές μέρες στο προαύλιο σχολείου στον Άλιμο. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η συμμορία εισέβαλλε στον χώρο την ώρα ενός διαλείμματος και ξεκίνησε να απειλεί το ανήλικο παιδί.

Μάλιστα οι εξωσχολικοί κουκουλοφόροι δεν δίστασαν να βρίσουν και να χτυπήσουν άγρια τον 15χρονο στο πρόσωπο και το χώμα.

«Το παιδί μου εδώ και μέρες έχει πέσει θύμα εκφοβισμού. Τον απειλούν και του ζητούν 250 ευρώ. Ήδη δύο φίλου του, έχουν δώσει στους εκβιαστές από 100 ευρώ. Του έστελναν μηνύματα στο κινητό. “Θα έρθω σπίτι σου και θα σε γ@@@σω”. Και {θα σκοτώσω εσένα και τη μάνα σου”», κατήγγειλε ο πατέρας του μαθητή μιλώντας στο Star.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Τουρκία: Περίπου 3.000 αγελάδες παραμένουν πάνω σε ένα πλοίο, στα ανοιχτά των τουρκικών ακτών, από τις 21 Οκτωβρίου

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Δήμος Αναστασιάδης: Δεν συμβιβάζομαι τόσο ώστε να ρίξω την τέχνη μου και την ποιότητά μου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Μίλιτσιτς: “Πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά από το σημερινό παιχνίδι”

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Αλέξανδρος Κοψιάλης: Ανέβηκε στη ζυγαριά και αποκάλυψε τα κιλά του – Η αντίδραση του Σάκη Τανιμανίδη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Δήμαρχος Σιντικής: Δεν υπήρξε καμία απόδραση μετανάστη από τη δομή στο Κλειδί – Σε άλλη δομή όσοι προκάλεσαν την ένταση

ΥΓΕΙΑ 6 ώρες πριν

Άδωνις Γεωργιάδης: Το Νοσοκομείο Χίου είναι από τα καλύτερα περιφερειακά της χώρας