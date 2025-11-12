Άλιμος: “Τον απειλούσαν για 250 ευρώ” λέει ο πατέρας του 15χρονου που δέχτηκε επίθεση από κουκουλοφόρους

«Το παιδί έχει πέσει θύμα εκφοβισμού» κατήγγειλε ο πατέρας του 15χρονου που δέχτηκε άγρια επίθεση από εξωσχολικούς μέσα στο σχολείο του στον Άλιμο.

Νομικά έχει ήδη κινηθεί ο πατέρας του 15χρονου μαθητή, ο οποίος έπεσε θύμα εκφοβισμού από κουκουλοφόρους πριν μερικές μέρες στο προαύλιο σχολείου στον Άλιμο. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η συμμορία εισέβαλλε στον χώρο την ώρα ενός διαλείμματος και ξεκίνησε να απειλεί το ανήλικο παιδί.

Μάλιστα οι εξωσχολικοί κουκουλοφόροι δεν δίστασαν να βρίσουν και να χτυπήσουν άγρια τον 15χρονο στο πρόσωπο και το χώμα.

«Το παιδί μου εδώ και μέρες έχει πέσει θύμα εκφοβισμού. Τον απειλούν και του ζητούν 250 ευρώ. Ήδη δύο φίλου του, έχουν δώσει στους εκβιαστές από 100 ευρώ. Του έστελναν μηνύματα στο κινητό. “Θα έρθω σπίτι σου και θα σε γ@@@σω”. Και {θα σκοτώσω εσένα και τη μάνα σου”», κατήγγειλε ο πατέρας του μαθητή μιλώντας στο Star.