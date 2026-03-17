Ακίνητα: Αυξημένο ενδιαφέρον για ενεργειακά αποδοτικές κατοικίες

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Σημαντική άνοδο καταγράφει το ενδιαφέρον των αγοραστών για ενεργειακά αποδοτικά σπίτια, καθώς το κόστος ενέργειας συνεχίζει να αυξάνεται.

Οι κατοικίες με υψηλή ενεργειακή κλάση και σύγχρονες τεχνολογίες, όπως φωτοβολταϊκά συστήματα και έξυπνοι θερμοστάτες, γίνονται όλο και πιο περιζήτητες. Παράλληλα, η τάση για «πράσινη» δόμηση ενισχύεται, με τους κατασκευαστές να επενδύουν σε βιώσιμα υλικά και λύσεις.

Αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι η στροφή αυτή δεν αποτελεί παροδικό φαινόμενο, αλλά μια μακροπρόθεσμη αλλαγή που θα διαμορφώσει το μέλλον της αγοράς ακινήτων.

