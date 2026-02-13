MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγρότες: Ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα – Θα διανυκτερεύσουν στα τρακτέρ τους έξω από τη Βουλή

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 21.00 το μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα των αγροτών και των κτηνοτρόφων, οι οποίοι θα διανυκτερεύσουν απόψε έξω από τη Βουλή και αναμένεται να αποχωρήσουν από την πρωτεύουσα το μεσημέρι του Σαββάτου (14/2).

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ, στη συγκέντρωση συμμετείχαν, σε ένδειξη στήριξης προς τους αγρότες, η ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί και άλλοι σύλλογοι, καθώς και επικεφαλής αγροτικών συνεταιρισμών. Στο κέντρο της Αθήνας βρίσκονται, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αστυνομίας, πάνω από σαράντα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, καθώς και περισσότεροι από χίλιοι συμμετέχοντες.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε από το Σύνταγμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικό χώρο, αλλά όχι πολιτική βούληση, κατηγορώντας την ότι ωθεί τους αγρότες εκτός παραγωγής, ενώ υπογράμμισε πως οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων.

Αντίστοιχο μήνυμα έστειλαν και άλλοι συνδικαλιστές, τονίζοντας ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί έως ότου υπάρξουν αλλαγές στην αγροτική πολιτική και έως ότου καταστεί βιώσιμη η αγροτική παραγωγή υπογραμμίζοντας πως “θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλος”.

Τέλος, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα τρακτέρ αναμένεται να παραμείνουν σταθμευμένα στην πλατεία καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Αγρότες Σύνταγμα

