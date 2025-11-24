Αγρότες: Έρχονται μπλόκα και κλείσιμο εθνικών οδών – “Θα το κάνουμε ακόμα κι αν συγκρουστούμε με αστυνομικές δυνάμεις”

Μπλόκα με κλείσιμο των εθνικών οδών αποφάσισαν οι αγρότες στη μεγάλη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια της Λάρισας τα οποία θα στηθούν από τις 30 Νοεμβρίου έως και τις 5 Δεκεμβρίου από άκρη σε άκρη της χώρας.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι φέρονται αποφασισμένοι να κλείσουν τις εθνικές οδούς με τα τρακτέρ τους και όπως τόνισε στο thestival.gr ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, κ. Σωκράτης Αλειφτήρας «θα το κάνουμε ακόμα κι αν χρειαστεί να συγκρουστούμε με τις αστυνομικές δυνάμεις».

«Από 30 Νοεμβρίου μέχρι 5 Δεκεμβρίου θα στηθούν μπλόκα σε όλη την χώρα. Κάθε περιοχή θα αποφασίσει τα σημεία. Μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου να έχουμε στημένα τα μπλόκα στις εθνικές οδούς και από εκεί και πέρα, αναλόγως τι στάση θα κρατήσει η κυβέρνηση, θα παίρνουμε τις αποφάσεις πως θα κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις. Δηλαδή κλιμάκωση μπορεί να είναι ένα μεγάλο συλλαλητήριο μέχρι και ποιο ακραία μορφή που μπορεί να είναι το κλείσιμο ενός λιμανιού, ενός τελωνείου κλπ», τόνισε ο κ. Αλειφτήρας επισημαίνοντας ότι οι αγρότες δεν πρόκειται να κάνουν βήμα πίσω καθώς τα προβλήματα τους συσσωρεύονται.

O αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, κ. Σωκράτης Αλειφτήρας

«Είναι απόφαση μας, ας πάρει η κυβέρνηση την ευθύνη που της αναλογεί κι εμείς τη δική μας. Εμείς υλοποιούμε τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των αγροτών που αποφάσισαν τα τρακτέρ να ανεβούν στις εθνικές οδούς αυτό θα υλοποιήσουμε εμείς ως επικεφαλής» ανέφερε.

Η συμμετοχή στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας ήταν τεράστια και όπως είπε «ήταν σαν συλλαλητήριο» ενώ επεσήμανε ότι εκτός από τους Θεσσαλούς, η συμμετοχή ήταν μεγάλη από όλη την Ελλάδα και από τη Βόρεια Ελλάδα προσθέτοντας ότι οι Θεσσαλονικείς αγρότες θα δώσουν το δικό τους δυναμικό ρυθμό στις κινητοποιήσεις «με το μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων».

Τα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων είναι πολλά κάποια από τα οποία όπως είπε ο κ. Αλειφτήρας είναι διαχρονικά και τα οποία… στραγγαλίζουν τον πρωτογενή τομέα και τους παραγωγούς.

Μεταξύ αυτών είναι η τεράστια αύξηση του κόστους παραγωγής, εξαιτίας των τιμών του πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος.

«Δηλαδή δεν γίνεται οι αγρότες να παράγουν με την τιμή της κιλοβατώρας στα 14 λεπτά και η τιμή για τις οικίες να είναι 9-10 λεπτά και οι επιχειρηματίες επίσης να πληρώνουν φθηνότερα την κιλοβατώρα». είπε.

Ένα άλλο διαχρονικό ζήτημα που θέτουν είναι οι «εξευτελιστικές τιμές» πώλησης των αγαθών που όπως τόνισε «πουλάμε το σκληρό σιτάρι προς 19 λεπτά και οι καταναλωτές αγοράζουν τα μακαρόνια 2 και 3 ευρώ». Το ίδιο συμβαίνει όπως είπε και με το μαλακό σιτάρι «που το πουλάμε 15 λεπτά και το ψωμί των 300 γραμμαρίων κοστίζει 1,20 ευρώ».

«Αυτά είναι διαχρονικά ζητήματα, όπως και η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ όσον αφορά του πως ασφαλίζουμε τις καλλιέργειες μας και ειδικά με την κλιματική κρίση που κάθε χρόνο έχουμε ακραία φαινόμενα», είπε ο κ. Αλειφτήρας.

Περαιτέρω δε, αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο «για τεράστιο σκάνδαλο όπου φαγώθηκαν εκατομμύρια ευρώ από ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα» τονίζοντας ότι «χρήματα αυτά πρέπει να επιστραφούν στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους» προσθέτοντας ότι θα «πρέπει να συνδεθούν οι κοινοτικές ενισχύσεις με την παραγωγή».

Στα αιτήματα τους είναι και η στήριξη των κτηνοτρόφων και η διαχείριση της ευλογιάς που έχει θανατώσει όπως είπε έως τώρα περί τα 420.000 αιγοπρόβατα κι έχει «αφανίσει τους κτηνοτρόφους».

«Υπάρχουν οικογένειες κτηνοτρόφων που έχουν μείνει με μηδενικό εισόδημα και δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές βιοτικές ανάγκες τους», είπε.