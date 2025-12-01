Άγνωστοι ξήλωσαν τα κολονάκια στην επαρχιακή οδό Πύργου–Κατακόλου - Δείτε φωτογραφία

Άγνωστοι δράστες «ξαναχτύπησαν» στην επαρχιακή οδό Πύργου – Κατάκολου, ξηλώνοντας για δεύτερη φορά τα κολονάκια που είχαν τοποθετηθεί για την ασφάλεια των οδηγών.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, το σκηνικό θυμίζει… επανάληψη του Ιανουαρίου 2023, με τα κολονάκια αυτή τη φορά να βρίσκονται παρατημένα στην άκρη του δρόμου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το νέο περιστατικό έχει προκαλέσει συζητήσεις και πολλά ερωτηματικά για το ποιοι και γιατί αποφάσισαν ξανά να τα ξηλώσουν.