Άγνωστοι βανδάλισαν άγαλμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: “Ιησούς Χριστός Νικά” έγραψαν – Δείτε εικόνες

Άγαλμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης βανδάλισαν άγνωστοι.

Όπως διαπιστώθηκε σήμερα το πρωί, οι άγνωστοι έβαψαν με μαύρο χρώμα το πρόσωπο του αγάλματος, γράφοντας παράλληλα πάνω στο σώμα «Ιησούς Χριστός Νικά».

Δείτε εικόνες του thestival:

Ποιο είναι το άγαλμα που βανδαλίστηκε

«Η Γυναίκα σε Λεωφορείο» είναι ένα νέο γλυπτό 2,75 μέτρων του Μανώλη Τζομπανάκη, που τοποθετήθηκε τον Μάρτιο του 2025 στο «πέταλο» της Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.

Δωρεά της οικογένειας Γλεούδη, το έργο αναπαριστά μια γυναίκα που επιβιβάζεται σε αστικό λεωφορείο, συμβολίζοντας την καθημερινότητα

Σημειώνεται πως όταν τοποθετήθηκε προκάλεσε αντιδράσεις στα social media.