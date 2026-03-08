MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άγνωστοι βανδάλισαν άγαλμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: “Ιησούς Χριστός Νικά” έγραψαν – Δείτε εικόνες

|
THESTIVAL TEAM

Άγαλμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης βανδάλισαν άγνωστοι.

Όπως διαπιστώθηκε σήμερα το πρωί, οι άγνωστοι έβαψαν με μαύρο χρώμα το πρόσωπο του αγάλματος, γράφοντας παράλληλα πάνω στο σώμα «Ιησούς Χριστός Νικά».

Δείτε εικόνες του thestival:

Ποιο είναι το άγαλμα που βανδαλίστηκε

«Η Γυναίκα σε Λεωφορείο» είναι ένα νέο γλυπτό 2,75 μέτρων του Μανώλη Τζομπανάκη, που τοποθετήθηκε τον Μάρτιο του 2025 στο «πέταλο» της Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.

Δωρεά της οικογένειας Γλεούδη, το έργο αναπαριστά μια γυναίκα που επιβιβάζεται σε αστικό λεωφορείο, συμβολίζοντας την καθημερινότητα

Σημειώνεται πως όταν τοποθετήθηκε προκάλεσε αντιδράσεις στα social media.

Βανδαλισμός Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

GBL: Δύσκολα παιχνίδια για ΠΑΟΚ και Ηρακλή σε ΣΕΦ και Ιβανώφειο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Βίντεο από την στιγμή που χτυπά ο σεισμός 5,3 Ρίχτερ τα Ιωάννινα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 4 ώρες πριν

Ελληνικός τουρισμός: Συγκρατημένη αισιοδοξία εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Νατάσα Παζαΐτη για Κώστα Καραμανλή: Με ξεκουράζει η αγκαλιά και το χιούμορ του συζύγου μου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Λαμία: Χαμός με καταδίωξη νεαρών ρομά – Προκάλεσαν ζημιές σε αυτοκίνητα, ενώ οδηγούσαν στο αντίθετο ρεύμα

ΥΓΕΙΑ 19 ώρες πριν

ΕΟΔΥ: Παραιτήθηκε το ΔΣ και οι αλλαγές στη διοίκηση του Οργανισμού