ΑΔΕΔΥ: Κήρυξε 24ωρη απεργία το Σάββατο για την μαύρη επέτειο των Τεμπών

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Η ΑΔΕΔΥ κήρυξε 24ωρη απεργία για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, καλώντας όλους τους εργαζόμενους του δημοσίου να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα.

Η κήρυξη της απεργίας αφορά τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας, σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. που εργάζονται το Σάββατο, μέρα που συμπληρώνονται τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Η πραγματική δικαίωση για τα Τέμπη, για τους νεκρούς στους χώρους δουλειάς, για τα παιδιά μας, θα έρθει μέσα από τον οργανωμένο αγώνα για την ανατροπή των πολιτικών των ιδιωτικοποιήσεων, της συστηματικής απαξίωσης των δημόσιων υποδομών που ευθύνονται για το δυστύχημα, της πολιτικής που γεννά καθημερινά νέα εγκλήματα», αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ.

Ταυτόχρονα καλεί τους εργαζομένους στο δημόσιο να δώσουν παρών στις συγκέντρωση στις 12:00 στο Σύνταγμα.

