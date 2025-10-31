Αχιλλέας Μπέος: Έχω πάει σεξουαλικά και με μαύρες σε μικρή ηλικία, πώς είμαι ρατσιστής;

Συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου παραχώρησε χθες ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, μιλώντας ανοιχτά για μια σειρά θεμάτων της επικαιρότητας.

«Επειδή φοβάμαι την ακυβερνησία, την ανομία, στις ερχόμενες εκλογές θα ψηφίσω τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι πραγματιστής. Αυτή τη στιγμή πιστεύω επειδή αγαπάω την πατρίδα μου, ότι αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη απο μία κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή καλύτερος του Μητσοτάκη δεν υπάρχει απο την αντιπολίτευση… Κόμιξ τους λέω. Θέλει νέες ιδέες, νέους ανθρώπους και δεν έχει να κάνει με κόμματα. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο Ποιοι κυβερνάνε; Οι γραβατάκηδες που δεν έχουν σκίσει ούτε εφημερίδα. Δεν είμαι ούτε αριστερός, ούτε δεξιός, είμαι κόντρα στο σύστημα. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος που υπάρχει. Έχει κάνει και πολλά λάθη. Το πιστεύω και τα έχω ζήσει. Όμως βρείτε μου έναν καλύτερο», δήλωσε αρχικά.

Αναφερόμενος στις κατηγορίες περί ρατσισμού που του έχουν αποδοθεί πολλές φορές στο παρελθόν, ο δήμαρχος Βόλου τόνισε ότι δεν είναι ρατσιστής, αναφέροντας χαρακτηριστικά -για να ενισχύσει τον ισχυρισμό του- ότι έχει «πάει και με μαύρες σε μικρή ηλικία, σεξουαλικά».

Ειδικότερα, στο ερώτημα του Νίκου Χατζηνικολάου, αν τελικά είναι ρατσιστής, με αφορμή ένα παλιότερο επεισόδιο με τον ποδοσφαιριστή Τετέη τον οποίο αποκάλεσε μαϊμού σε αγώνα του 2024 μεταξύ της Κηφισιάς και του Βόλου, ο Αχιλλέας Μπέος απάντησε χαρακτηριστικά:

«Μπορείτε να ρωτήσετε και τον ίδιο τι έχει γίνει… Τον παρασύρανε. Ήταν μια στημένη στιγμή, είχαν βάλει και παρακάμερα εκεί γιατί ξέρουν τις αντιδράσεις μου, ήταν ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό και σου λέει κάποια στιγμή θα έχει την έκρηξη ο Μπέος και θα διεκδικήσουμε το παιχνίδι στα χαρτιά, όπως και τελικά έγινε. Κέρδισαν το παιχνίδι στα χαρτιά κα μηδενίστηκε ο Βόλος και πήραν τρεις βαθμούς, άσχετα αν έπεσαν (κατηγορία), γιατί εμείς είχαμε καλύτερη ομάδα».

«Δεν έγινε έτσι όπως το παρουσίασαν. Εγώ ήμουν στον πάγκο εκείνη την ημέρα κι έχει πέσει ο Τετέη, που οφείλω να πω ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ένα τεράστιο ταλέντο, και λέω στον διαιτητή σε τρίτο πρόσωπο “σε κοροϊδεύει, δεν είναι φάουλ, όπως πέφτει η μαϊμού”. Το πήραν και το έκαναν αλλιώς… Βέβαια τώρα έχουμε δικαστήριο, στο οποίο θα κριθεί με στοιχεία αν είναι αλήθεια σε σχέση με το τι έλεγε το σύστημα τότε…»

Αναφορικά με το ζήτημα του ρατσισμού που τέθηκε, ο Αχιλλέας Μπέος τόνισε: «Έχω συνεργαστεί με δεκάδες ποδοσφαιριστές έγχρωμους, δεκάδες υπαλλήλους και στις δουλειές μου στην Αμερική. Έχω πάει και με μαύρες σε μικρή ηλικία, σεξουαλικά. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι όλα αυτά που λένε είναι αηδίες. Βέβαια ήταν ‘θεά’ δεν ήταν απλή έγχρωμη για να πάω… Είμαι ρατσιστής μετά από όλα αυτά;»