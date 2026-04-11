Το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για το Πάσχα: “Ο Λόγος του Σταυρού και της Αναστάσεως ηχεί ως ευαγγέλιο ειρήνης και δικαιοσύνης”

Με μήνυμα υψηλού συμβολισμού και έντονο πνευματικό χαρακτήρα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απηύθυνε το πασχαλινό του μήνυμα, αναδεικνύοντας το διαχρονικό νόημα της Ανάστασης ως μήνυμα ελευθερίας, αγάπης και πίστης. Όπως υπογράμμισε, το Πάσχα εκφράζει την πίστη που πηγάζει από τη θεία χάρη και δεν αποτελεί ανθρώπινο κατόρθωμα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη επικράτησης της ειρήνης και της δικαιοσύνης, σε μια περίοδο κατά την οποία ο κόσμος δοκιμάζεται από συγκρούσεις και βία. Όπως σημείωσε, το μήνυμα της Σταύρωσης και της Ανάστασης αποτελεί κάλεσμα για ειρήνη, συμφιλίωση και δικαιοσύνη, επισημαίνοντας ότι ο πόλεμος, το μίσος και η αδικία βρίσκονται σε αντίθεση με τις θεμελιώδεις αρχές του χριστιανισμού.

Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξη της Εκκλησίας προς τα θύματα της βίας, τις οικογένειες που πενθούν και όλους όσοι βιώνουν τις συνέπειες των συγκρούσεων, τονίζοντας ότι το μήνυμα «Χριστός Ανέστη» συνιστά απάντηση στον φόβο και τη βία, προβάλλοντας την ελπίδα και την ειρηνική συνύπαρξη.

Ολοκληρώνοντας το μήνυμά του, ευχήθηκε καλή Ανάσταση με υγεία και πνευματική δύναμη, καλώντας τους πιστούς να διατηρούν ζωντανό το αναστάσιμο μήνυμα στην καθημερινότητά τους.

