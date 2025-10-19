Θεσσαλονίκη: Εγκαινιάστηκε η νέα έδρα του ιεραποστολικού συνδέσμου “Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός”

Το σωματείο «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός», μια οργάνωση που δραστηριοποιείται εδώ και 35 χρόνια στην υποστήριξη του ιεραποστολικού έργου της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε υποανάπτυκτες χώρες, εγκαινίασε τη νέα του έδρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Στην εκδήλωση των εγκαινίων, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου, παραβρέθηκαν μέλη και φίλοι του σωματείου. Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος. Παρόντες ήταν οι Μητροπολίτες Κατάνγκας κ. Μελέτιος, Κινσάσας κ. Θεοδόσιος και οι Επίσκοποι Τολιάρας κ. Πρόδρομος, Κωνσταντιανής κ. Κοσμάς. Τον Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως εκπροσώπησε ο Αρχιμανδρίτης Διονύσιος Πατσάνης. Το «παρών’ έδωσαν ο Υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

Το σωματείο ιδρύθηκε το 1990 από τον αείμνηστο Γεώργιο Ασλανίδη. Αφορμή για την ίδρυση του σωματείου στάθηκε ο αιφνίδιος θάνατος του αδερφού του, ιεραποστόλου του Κονγκό π. Κοσμά Γρηγοριάτη, σε αυτοκινητικό δυστύχημα.

Ο Γεώργος Ασλανίδης αφιέρωσε τη ζωή του στην ιεραποστολική διακονία στηρίζοντας επί τρεις δεκαετίες το έργο των ιεραποστόλων στις χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. Παράλληλα ανέπτυξε σπουδαίο κοινωνικό έργο στήριξης των ευπαθών ομάδων στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Είχε τιμηθεί για την προσφορά του με το οφφίκιο του Άρχοντα Ορφανοτρόφου από το Οικονομενικό Πατριαρχείο και με το οφφίκιο του Άρχοντα των Εκκλησιών από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας.

Ιεραποστολικός Σύνδεσμος “Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός”

Εγνατία 53 Β

2310 602602

ierapostolos.gr