Στη Θεσσαλονίκη τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτη

Η Ενορία των Αγίων Γεωργίου & Χρυσόστομου της Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη πανηγυρίζει τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσόστομου στις 12 και 13 Νοεμβρίου. Στο πλαίσιο της πανήγυρης θα τεθούν προς προσκύνηση το ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτη, ο οποίος αποτελεί έναν από τους νεότερους αγιορείτες Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Τα ιερά λείψανα θα κομισθούν από την Ιερά Μονή Οσίου Διονυσίου εν Ολύμπω και η υποδοχή τους θα γίνει την Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου, στις 17:30, στην είσοδο του Ιερού Ναού από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νεαπολέως & Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, τους ιερείς, τους ενορίτες και τους ευλαβείς προσκυνητές.

Τα ιερά λείψανα θα παραμείνουν στον Ιερό Ναό έως το απόγευμα της Δευτέρας, 17 Νοεμβρίου. Καθημερινά στον Ναό θα τελούνται ακολουθίες, πρωί και απόγευμα, συμφώνα με το αναρτημένο πρόγραμμα.

Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοικτός για την προσκύνηση των ιερών λειψάνων το πρωί 7:30 με 13:00 και το απόγευμα 17:00 με 20:00.

Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης

Ο Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης γεννήθηκε το 1912 στο Αμπελοχώρι Θηβών. Το 1933 εισήλθε στην έρημο του Αγίου Όρους στα Κατουνάκια, στο ησυχαστήριο του Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Το 1935 έγινε μεγαλόσχημος μοναχός και πήρε το όνομα Εφραίμ και ένα χρόνο αργότερα χειροτονήθηκε ιερέας. Στο Άγιο Όρος ήρθε σε επαφή με τον επίσης Άγιο των ημερών μας, Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Ο Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης όταν τελούσε την Θεία Λειτουργία ζούσε θαυμαστές εμπειρίες ενώ είχε μεταξύ άλλων και διορατικό και προορατικό χάρισμα από τον Θεό. Στις 27 Φεβρουαρίου 1998 παρέδωσε την αγιασμένη ψυχή του στα χέρια του Θεού που τόσο αγάπησε. Η Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνώρισε την αγιότητά του και στις 9 Μαρτίου 2020 η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον κατέταξε στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας.