Παρουσία Βαρθολομαίου οι επετειακές εκδηλώσεις της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης

Με την παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, επίτιμου προέδρου της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης (Φ.Α.Α.Θ.), θα κορυφωθούν οι επετειακές εκδηλώσεις για τα «150+5» χρόνια ζωής και προσφοράς του ιστορικού σωματείου, που ιδρύθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 1871.

Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα, ο παλαιότερος κοινωφελής φορέας της Θεσσαλονίκης, συμπληρώνει μια πορεία άνω του ενάμιση αιώνα, με εθνικό, φιλανθρωπικό, πολιτιστικό, επιστημονικό και εκδοτικό έργο, πάντοτε με βαθύ πνευματικό αποτύπωμα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις κοιτίδες του Ελληνισμού εκτός συνόρων.

Οι εορτασμοί, που θα διαρκέσουν από τις 31 Ιανουαρίου έως και τις 2 Φεβρουαρίου 2026, περιλαμβάνουν πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η έκθεση ιστορικών τεκμηρίων της Αδελφότητας, πολιτιστικά δρώμενα, η καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας, καθώς και οι επισκέψεις και ξεναγήσεις του Παναγιωτάτου Πατριάρχη στις εγκαταστάσεις της Φ.Α.Α.Θ.

Ιδιαίτερη στιγμή των εκδηλώσεων θα αποτελέσουν τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Ιωακείμ Γ’, ο οποίος υπηρέτησε ως Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης πριν αναδειχθεί σε Οικουμενικός Πατριάρχης, καθώς και η παρουσίαση ψηφιδωτού αφιερωμένου στον Απόστολο των Εθνών και ιδρυτή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Θεσσαλονίκη Απόστολο Παύλο.

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (Αίθουσα Μ1), με την παρουσίαση του Επετειακού Λευκώματος των 150+ ετών της Φ.Α.Α.Θ. Το έργο, όγκου άνω των 1000 σελίδων, υπογράφει ο δρ. Οικονομικής Ιστορίας Ευάγγελος Χεκίμογλου, ενώ την οργάνωση της έκδοσης έχει ο πρόεδρος της Αδελφότητας, δικηγόρος, συγγραφέας και αρχιμουσικός Γεώργιος Κωνσταντινίδης.

Το λεύκωμα, μέσα από πλούσιο αρχειακό και φωτογραφικό υλικό, αποτυπώνει τη διαδρομή, τις δράσεις και το πολυσχιδές έργο της Φ.Α.Α.Θ., αναδεικνύοντας παράλληλα τη νεότερη ιστορία της Θεσσαλονίκης και την αδιάκοπη παρουσία του οργανισμού ως φορέα πολιτισμού, παιδείας και κοινωνικής αλληλεγγύης.