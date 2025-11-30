Live από το Φανάρι η Θεία Λειτουργία για τον Άγιο Ανδρέα παρουσία του Πάπα Λέοντος
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Το Πατριαρχείο τιμά την μνήμη του ιδρυτή του, Αγίου Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, με ειδικές εορταστικές εκδηλώσεις, όπως η Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια η Θρονική Εορτή.
Δείτε σε απευθείας σύνδεση με τον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου η Θεία Λειτουργία για τον Άγιο Ανδρέα που μεταδίδεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ3.
Μάλιστα είναι ιδιαίτερη η σημερινή μέρα στο Φανάρι καθώς η Θεία Λειτουργία γίνεται παρουσία του Πάπα Λέοντα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Ανδρουλάκης από Πάτρα: Είναι κορυφαίο ζήτημα για το ΠΑΣΟΚ η περιφερειακή ανάπτυξη
- Στο διάστημα δύο ελληνικοί μικροδορυφόροι ραντάρ που παρέχουν στοιχεία για την Άμυνα και την Ασφάλεια
- Τραγωδία στη Λούτσα: Πώς έγινε το σοκαριστικό – Έβγαζαν τα πράγματα από το πορτμπαγκάζ και τους παρέσυρε με ταχύτητα