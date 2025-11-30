Live από το Φανάρι η Θεία Λειτουργία για τον Άγιο Ανδρέα παρουσία του Πάπα Λέοντος

Το Πατριαρχείο τιμά την μνήμη του ιδρυτή του, Αγίου Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, με ειδικές εορταστικές εκδηλώσεις, όπως η Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια η Θρονική Εορτή.

Δείτε σε απευθείας σύνδεση με τον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου η Θεία Λειτουργία για τον Άγιο Ανδρέα που μεταδίδεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ3.

Μάλιστα είναι ιδιαίτερη η σημερινή μέρα στο Φανάρι καθώς η Θεία Λειτουργία γίνεται παρουσία του Πάπα Λέοντα.