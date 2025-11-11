MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αμερικανός πολίτης ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με ένα ιδιαίτερα προσωπικό και συγκινητικό μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος μοιράζεται με τους ομογενείς μας την απονομή της μεγάλης τιμής να γίνει πολίτης των ΗΠΑ.

Όπως σημειώνει, ευχαριστεί θερμά το μεγάλο έθνος που πριν από έξι χρόνια, όταν και ανέλαβε την ηγεσία της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, τον υποδέχθηκε και επισημαίνει ότι «την ιερή αυτή στιγμή, η καρδιά του γεμίζει με αγάπη, ευγνωμοσύνη, χαρά και ταπεινότητα».

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος δεσμεύεται να διπλασιάσει τις προσπάθειές του «πάντα στην υπηρεσία των πιστών της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και της ευρύτερης κοινωνίας αυτής της ευλογημένης χώρας, ιδιαίτερα σε αυτούς τους ταραχώδεις καιρούς».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Ν. Ρωμανός για Σαμαρά: Η κριτική για πασοκοποίηση της ΝΔ έχει ακουστεί και από Λατινοπούλου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Πιερρακάκης: Η Βόρεια Ελλάδα έχει τα θεμέλια, τους ανθρώπους και τις ιδέες για να πρωταγωνιστήσει

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 34 λεπτά πριν

Γαύδος: Βίντεο λίγο πριν ανατραπεί η λέμβος με τους μετανάστες – Στοιβαγμένοι φωνάζουν όταν βλέπουν σκάφος

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Ουκρανία: Κολλητός του Ζελένσκι εμπλέκεται σε σκάνδαλο διαφθοράς με μίζες 100 εκατ. δολαρίων – Διέφυγε από τη χώρα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 13 ώρες πριν

Λέκκας: Καθησυχαστικός για τον σεισμό των 4,9 Ρίχτερ ανοιχτά των Αντικυθήρων

MEDIA NEWS 2 ώρες πριν

“Σάστισε” η Μαλού με το απρόσμενο σκηνικό στον αέρα της ΕΡΤ: Πρέπει να μείνω έτσι για ένα λεπτό;