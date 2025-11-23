“Το Thessaloniki Millennium Cadet European Cup να γίνει θεσμός για τη Θεσσαλονίκη”

Λίγες ώρες απομένουν για την έναρξη του σπουδαιότερου διεθνούς τουρνουά τζούντο που φιλοξενεί φέτος η Ελλάδα: το Thessaloniki Millennium Cadet European Cup 2025. Στο Αθλητικό Κέντρο της ΧΑΝΘ «Μάκης Τσικίνας» πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου της διοργάνωσης, η οποία για δεύτερη συνεχή φορά φιλοξενείται στην Θεσσαλονίκη.

Συνολικά 578 αθλητές και αθλήτριες από 35 χώρες και 5 ηπείρους θα βρεθούν στα τατάμι της ΧΑΝΘ στην αυλαία των Ευρωπαϊκών Κυπέλλων U18, του επίσημου αγωνιστικού καλαντάρι της European Judo Union (EJU) για το 2025.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, Αλέξανδρος Σαμπρής, μίλησε για την μεγάλη ευκαιρία της πόλης και της ομοσπονδίας και υπογράμμισε το όραμά του το Thessaloniki Millennium Cadet European Cup να γίνει θεσμός.

«Πολύ σημαντικό που η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία μας εμπιστεύεται αυτόν τον αγώνα. Θα αγωνιστεί η ελπίδα του ελληνικού και του ευρωπαϊκού τζούντο», δήλωσε μεταξύ άλλων και συμπλήρωσε: «Είναι ευκαιρία να δώσουμε περισσότερο τζούντο στα ελληνόπουλα». Ο Αλέξανδρος Σαμπρής υπογράμμισε: «Αυτός ο αγώνας να γίνει θεσμός για τη Θεσσαλονίκη».

Με τη σειρά του ο εθνικός προπονητής Νίκος Ηλιάδης επεσήμανε ότι είναι μία μεγάλη διοργάνωση για το άθλημα του τζούντο και τόνισε: «Έχουμε συμμετοχές από 5 ηπείρους, που είναι πολύ σπάνιο για το άθλημά μας. Θα είναι μια από τις καλύτερες διοργανώσεις που έχει γίνει φέτος».

Με τη σειρά του ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης πανοσιολογιώτατος αρχιμανδρίτης π. Ευσέβιος Νακόπουλος μίλησε για την ευγένεια στον αθλητισμό και τόνισε ότι πρόκειται για στάση ζωής. «Χαίρομαι γιατί γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη, που ήταν πάντα πολυσύνθετη και καλήκαρδη», είπε και σημείωσε ότι είναι μία «λαμπρή ευκαιρία που τόσα παιδιά και τόσες χώρες θα συναντηθούν εδώ».

Η υποψήφια διδάκτωρ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Γεωργία (Γωγώ) Τσιοπλή, αναφέρθηκε στην «ευγένεια», λέξη άρρηκτα συνδεδεμένη με το Τζούντο. «Η ευγένεια δεν βγαίνει μόνο στο λόγο, αλλά στην στάση ζωής. Το Τζούντο είναι μια φιλοσοφία ζωής, μία διαδρομή όπου το σώμα, ο νους και ο χαρακτήρας αναπτύσσονται ταυτόχρονα. Γιορτάζουμε τη δύναμη του αθλητισμού», ανέφερε.

Ο αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γιουτίκας έκανε λόγο για μία πολύ σημαντική στιγμή για το τζούντο και την πόλη. Η διοργάνωση είναι «ψήφος εμπιστοσύνης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας στην Ελληνική ομοσπονδία και στους Έλληνες αθλητές», σημείωσε.

Από την πλευρά της, η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού Κούλα Γιαννακίδου σημείωσε: «Να δημιουργήσουμε μία πόλη ανοιχτή στο κομμάτι του αθλητισμού και του τουρισμού. Θερμά συγχαρητήρια στην ομοσπονδία για τη διοργάνωση».

Στο κλείσιμο της συνέντευξης Τύπου, η οικογένεια του ελληνικού τζούντο τίμησε για την προσφορά τους στο άθλημα, τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλονίκης, κ. Γιουτίκα, την αντιδήμαρχο Θεσσαλονίκης, κα. Γιαννακίδου, καθώς και την ΕΡΤ3, η οποία όπως και πέρυσι έτσι και φέτος ανέλαβε χορηγός επικοινωνίας της διοργάνωσης.

Το Thessaloniki Millennium Team Cadet European Cup 2025 γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μέγας Αλέξανδρος».

Οι αγώνες εκκινούν στις 10:00. Η τελετή έναρξης θα γίνει το Σάββατο στις 17:00, ενώ αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι τελικοί της 1ης ημέρας.

Το πρόγραμμα:

Σάββατο 22 Νοεμβρίου

Γυναίκες: -40, -44, -48, -52 kg

Άνδρες: -50, -55, -60, -66 kg

Κυριακή

Κορίτσια: -57, -63, -70, +70 kg

Αγόρια: -73, -81, -90, +90 kg

Να θυμίσουμε ότι αμέσως μετά το τουρνουά και συγκεκριμένα το διάστημα 24-26 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί και διεθνές προπονητικό καμπ, το οποίο επίσης βρίσκεται στον ετήσιο προγραμματισμό της EJU.

Χορηγός επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ3.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.