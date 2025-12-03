MENOY

Θεσσαλονίκη: Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ανάβει σήμερα το δέντρο του στολισμένο με 10.000 λαμπιόνια

THESTIVAL TEAM

Σε εορταστικό κλίμα θα υποδεχθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο την περίοδο των γιορτών, με τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου του, σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 στις 18.30.

Η φωταγώγηση του δέντρου, στολισμένου με 10.000 λαμπάκια, θα γίνει στον αύλειο χώρο του κτιρίου Διοίκησης, δίπλα στο άγαλμα του Αριστοτέλη, από τον Πρύτανη του Ιδρύματος, Καθηγητή Κυριάκο Αναστασιάδη.

Η εκδήλωση θα πλαισιώνεται μουσικά με κάλαντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, από τις Χορωδίες «Τρισεύγενη Καλοκύρη» και «Γιάννης Μάντακας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, υπό τη διεύθυνση της Εριφύλης Δαμιανού.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει παραδοσιακές μελωδίες, όπως τα ποντιακά, καστοριανά, κρητικά και ικαριώτικα κάλαντα, αλλά και τη «Άγια Νύχτα» και το κλασικό «Καλήν εσπέραν άρχοντες».

Παράλληλα, στον ίδιο χώρο, από τις 12.00 το μεσημέρι έως τις 19.30, θα λειτουργήσει Χριστουγεννιάτικο Bazaar, στο οποίο φιλανθρωπικοί φορείς και ιδρύματα της Βόρειας Ελλάδας θα διαθέσουν τα συλλεκτικά τους αντικείμενα με στόχο τα έσοδα να στηρίξουν τους σκοπούς των ομάδων τους.

Με αυτή την πρωτοβουλία, οι Πρυτανικές Αρχές προσκαλούν την πανεπιστημιακή κοινότητα και τους πολίτες της Θεσσαλονίκης να στηρίξουν ενεργά τη δράση αλληλεγγύης. «Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να κάνουμε αυτές τις γιορτές πιο φωτεινές για όσους και όσες το έχουν ανάγκη», τονίζουν οι διοργανωτές.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 19.00, με ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι, προσφέροντας την ευκαιρία σε όλους και σε όλες να μοιραστούν το πνεύμα των ημερών σε ένα ζεστό και γιορτινό περιβάλλον.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

