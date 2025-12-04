Θεσσαλονίκη: Φωταγωγείται σήμερα το χριστουγεννιάτικο δέντρο στις Συκιές

Με τη λάμψη και τη χαρά των Χριστουγέννων φωτίζεται και επίσημα ο δήμος Νεάπολης-Συκεών με το άναμμα το πρώτου χριστουγεννιάτικου δένδρου. Στο μεταξύ, έχουν ήδη φωταγωγηθεί όλες και κεντρικές οδοί και στις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες (Συκιές, Νεάπολη, Πεύκα, Αγ. Παύλος), με τις ακτίνες του φωτεινού διάκοσμου να ομορφαίνουν και να ζεσταίνουν τις κρύες νύχτες του χειμώνα, ενώ από σήμερα το γενικότερο κλίμα της εορταστικής περιόδου χρωματίζεται ιδιαίτερα από τις πινελιές 50 και πλέον δημιουργών που εκθέτουν έργα τους στο Εικαστικό Κέντρο «ΗΛΙΟΣ» στη Νεάπολη.

Το πρώτο ραντεβού για τη φωταγώγηση δέντρου θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου2025, στις 6 το απόγευμα, στο πάρκο «Παναγιώτη Αφαλή» (πρώην Ελπίδος). Αυτό θα δώσει το εναρκτήριο… λάκτισμα για μία σειρά γιορταστικών δράσεων και εκδηλώσεων που θέτουν στο επίκεντρό τους τον άνθρωπο, και ειδικά τους συνανθρώπους μας που δυσκολεύονται περισσότερο από τους άλλους να περάσουν λίγες όμορφες στιγμές μέσα στις γιορτές.

Στην εκδήλωση των Συκεών ο Άϊ Βασίλης θα περιμένει τα γράμματα των μικρών του φίλων στο σπιτάκι του, στην Πολιτιστική Γειτονιά, ενώ στο πρόγραμμα συμπράττουν: Μουσικό σύνολο από το Δημοτικό Ωδείο Νεάπολης-Συκεών, τμήμα Μοντέρνου Χορού από το ΚΔΑΠ Φωκά του δήμου Νεάπολης-Συκεών, το Χορευτικό Συγκρότημα Νεάπολης Συκεών, τα ΚΔΑΠμεΑ και οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ Νεάπολης-Συκεών, το 4ο Σύστημα Προσκόπων Συκεών, o Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιθέας Συκεών, ο Βυζαντινός Αθλητικός Όμιλος, ο Παναθλητικός Αθλητική Ένωση Συκεών, η ΠΑΕ Ακρίτες Συκεών, ο Αθλητικός Σύλλογος ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ «Πήγασος», ο Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών (ΟΓΕ), η ΕΔΟΜΑΚ, το Χορευτικό Σωματείο «Χοροστάτες», ο σύλλογος «Κουζίνα του Κόσμου στο Επταπύργιο», ο Πολιτιστικός Αιμοδοτικός Σύλλογος Πεύκων, μαθητές και μαθήτριες του 5ου Δημοτικού Σχολείου Συκεών.

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ…

Τη σκυτάλη από το άναμμα του δένδρου στις Συκιές παίρνουν διαδοχικά οι άλλες τρεις Δημοτικές Ενότητες, και συγκεκριμένα:

►Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 – Πλατεία Ειρήνης (Ρολόι), Νεάπολη – 6μ.μ.

Συμμετέχουν: Μουσικό σύνολο από το Δημοτικό Ωδείο Νεάπολης-Συκεών, τα Τμήματα Ρυθμικής και Ενόργανης Γυμναστικής από το ΚΔΑΠ Αθανασίου Διάκου, τμήμα μοντέρνου χορού από το ΚΔΑΠ Στρεμπενιώτη, τα ΚΔΑΠμεΑ και οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ Νεάπολης-Συκεών, ο Σύλλογος Γυναικών Νεάπολης-Συκεών «Εστία», η Ποντιακή Εστία Νεάπολης, ο Σύλλογος Ποντίων Νεάπολης, το Χορευτικό Συγκρότημα Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Νεάπολης «Η Αγία Φωτεινή η Νεαπολίτις», ο σύλλογος « Ένα Παιδί Κοιτάει τα Άστρα», το 6ο Σύστημα Προσκόπων Νεάπολης, ο Πολιτιστικός Αιμοδοτικός Σύλλογος Πεύκων, μαθητές και μαθήτριες των 1ου και 2ου Δημοτικών Σχολείων Νεάπολης με την εκπαιδευτικό μουσικής Ευαγγελία Καλυδίνου.

►Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 – Γ. Παπανικολάου με Ειρήνης, Πεύκα – 6μ.μ.

Συμμετέχουν: Μουσικό σύνολο από το Δημοτικό Ωδείο Νεάπολης-Συκεών,το τμήμα Μοντέρνου Χορού από τα ΚΔΑΠ του δήμου Νεάπολης-Συκεών, τα ΚΔΑΠμεΑ και οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ Νεάπολης-Συκεών, ο Σύλλογος Ποντίων Πεύκων ΠΑΡΧΑΡ, ο Πολιτιστικός Αιμοδοτικός Σύλλογος Πεύκων, η Χορευτική Ακαδημία Πεύκων, ο Σύλλογος Φίλων με Αναπηρία «ΑΛΛΑΖΩ», το Σωματείο Κοινωνικής Δράσης και Αλληλεγγύης «Μονοπάτια και Στόχοι», η σχολή χορού «MOVE UP», ο Σύλλογος Φίλων Ρετζικίου, ο Σύλλογος ΤΕΧΝΗΕΣΣΑ, η Καλλιτεχνική Ομάδα Πεύκων «ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΡΩΜΕΝΑ» και η Σχολή χορού Λινν Θεμελή

►Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 – Πάρκο Ανθέων, Αγ. Παύλος – 6μ.μ.

Συμμετέχουν: Μουσικό σύνολο από το Δημοτικό Ωδείο Νεάπολης-Συκεών, το τμήμα ρυθμικής γυμναστικής του Αγίου Παύλου, τα ΚΔΑΠμεΑ και οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ Νεάπολης Συκεών, οι μαθητές και μαθήτριες του 1ου Δημοτικού Σχολείου και του 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Αγ. Παύλου και ο Πολιτιστικός Αιμοδοτικός Σύλλογος Πεύκων.

50 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ «ΗΛΙΟΣ ART»

Στο μεταξύ, σήμερακάνει πρεμιέρα η καθιερωμένη ξεχωριστή εικαστική παρέμβαση-θεσμός «50 Εικαστικοί στο ‘‘ΗΛΙΟΣ ART’’», δίνοντας και φέτος δυναμικό «παρών» στα πολιτιστικά δρώμενα της Θεσσαλονίκης.

Για 7η χρονιά το Εικαστικό Κέντρο «ΗΛΙΟΣ» στη Νεάποληςθα φιλοξενήσει έναν εικαστικό διάλογο 54 καλλιτεχνών με περισσότερα από 200 έργα Ζωγραφικής, Γλυπτικής και Χαρακτικής εκπροσωπώντας διαφορετικά πεδία εικαστικής έκφρασης, χωρίς περιορισμούς ηλικιακούς ή αναγνωρισιμότητας.

Η έκθεση, που θα εγκαινιαστεί σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, στις 7 μ.μ., θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023 και θα λειτουργήσει στο Εικαστικό Κέντρο «Ήλιος», έναν μεταβιομηχανικό χώρο (πρώην εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας Κωνσταντινίδη), που χαρακτηρίστηκε διατηρητέος ως νεώτερο βιομηχανικόμνημείο και που καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς φιλοξενεί Εικαστικά Εργαστήρια (ζωγραφικής και χαρακτικής) της ΚΕΥΝΣ.

Συμμετέχουν οι εικαστικοί: Αγοραστίδου Αθανασία, Αδαμαντίδης Γιάννης, Ακριτίδου Πηνελόπη, Αλεξίου Φωτεινή, Αμπατζή Ιωάννα, Αμπερίδου Σοφία, Αντωνάκου Νικολέττα, Αρφανάκη Θεώνη, Βεζυργιάννης Νικόλαος, ΓαϊτανίδουΝόπη, Γιαννιός Αλέξανδρος, Δελερρή Βασιλική, Δράκου Νίκη, Ζάρας Νίκος, Ζαχαριάδης Σώτος, Ζηκίδου Ιωάννα, Κανταρέλη Δέσποινα, Καρλαφτόπουλος Δημήτρης, Κλώνα Ελένη, Κλογέρη Φώτης, Κόντου Λώρα, Κουρμουλάκη Αγγελική, Κούταλας Νίκος, Κωνσταντινίδου Βαρβάρα, Λιαλιαμπίδου Καίτη, Λυπιρίδου Μαργαρίτα, Μιχαηλιδης Παύλος, Μίχου Χριστίνα, Μονογιός Γιάννης, Μπουκουβάλα Ελευθερία, Παναγιωτίδου Μαρία, Παπαδοπούλου Αρετή, Παπαδοπούλου Μαρία, Παπαδοπούλου Μαρία, Πατινιώτη Μαριάννα, Πελτέκης Διονύσιος, Πετρόπουλος Δημήτρης, Πρώιος Γιάννης, Σέμψη Τασία, Σιώπη Τάνια, Σουλιώτου Αναστασία Ζωή, ΣουστιέλΚίρσικκα, Σταύρου Στέλιος, Στεφανίδης Κοσμάς, Σύρου Μπέσυ, Σχοινά Πολυχρονία, ΤζενανίδουΤαρσή, Τσιρίκα Αθηνά, Φωρίδης Χριστόφορος, Φωτιάδου Άρια, Χατζημιχαήλ Σοφία, Χριστοδουλίδης Χάρης, Χριστοφοράκης Στέλιος, Χρύσογλου Χαρά

INFO :

-Εγκαίνια: Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 – 7 μ.μ.

-Εκθεσιακός χώρος Εικαστικού Κέντρου «ΗΛΙΟΣ»

(Λαγκαδά 120 & Διομήδη Κομνηνού, Νεάπολη)

-Διάρκεια: 3- 26 Δεκεμβρίου 2025

-Ώρες λειτουργίας:Δευτέρα έως Παρασκευή 14.00-21.00

-Πληροφορίες: 2313.313125, -127, 2310.533544, 2312.007200

-Είσοδος: Ελεύθερη για το κοινό