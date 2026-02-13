MENOY

Θεσσαλονίκη: Εθελοντική αιμοδοσία σήμερα στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» και τον Σύλλογο Βορείου Ελλάδος για Άτομα με Συγγενείς Καρδιοπάθειες «Παιδικές Καρδιές», διοργανώνει Εθελοντική Αιμοδοσία σήμερα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, από τις 9:00 π.μ. έως τη 1:00 μ.μ., στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, 2ος όροφος).

Η αιμοδοσία αποτελεί μια πράξη βαθιάς ανθρωπιάς και κοινωνικής ευθύνης. Με μία μόνο προσφορά αίματος, κάθε εθελοντής μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη θεραπεία και την υποστήριξη συνανθρώπων μας που το έχουν άμεση ανάγκη — ιδιαίτερα παιδιών και ενηλίκων με συγγενείς καρδιοπάθειες, που συχνά χρειάζονται συστηματικές μεταγγίσεις.

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, πιστός στις αρχές της αλληλεγγύης και της ενεργούς συμμετοχής, καλεί όλους τους πολίτες να αφιερώσουν λίγα λεπτά από τον χρόνο τους για μια πράξη που μπορεί να χαρίσει ζωή. Η διαδικασία είναι απολύτως ασφαλής, πραγματοποιείται από εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου «Άγιος Παύλος» και τηρεί όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες του Δήμου.

