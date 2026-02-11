Θεσσαλονίκη: Εθελοντική αιμοδοσία και σήμερα στις Συκιές

Συνεχίζεται η πρώτη για το 2026 Εβδομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας και Κοινωνικής Προσφοράς στον Δήμο Νεάπολης – Συκεών.

Με σύνθημα «Η προσφορά που γίνεται συνήθεια», η μεγάλη εκστρατεία προσφοράς και κοινωνικής αλληλεγγύης ξεκινά από τον οικισμό των Πεύκων, για να καταλήξει στη Νεάπολη, με ενδιάμεσους σταθμούς τις Συκιές και τον Αγ. Παύλου, σε συνεργασία με τα πέντε μεγάλα δημόσια νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα με την προσφορά αίματος, οι εθελοντές και οι εθελόντριες θα μπορούν να ενημερωθούν ώστε να γίνουν δότες μυελού των οστών, αιμοπεταλίων, βλαστοκυττάρων, όπως και δωρητές και δωρήτριες οργάνων σώματος.

«Στον δήμο Νεάπολης-Συκεών είμαστε περήφανοι που η ανθρωπιά, η ανιδιοτέλεια και το αίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης κυριαρχούν και ενδυναμώνονται διαρκώς δίνοντάς μας τη χαρά να είμαστε από τους ελάχιστους δήμους με τόσο πλούσια δράση στον τομέα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Η μεγαλύτερη στη χώρα Δημοτική Τράπεζα Αίματος είναι αποτέλεσμα σταθερών και συνεπών δυναμικών εκστρατειών ενημέρωσης και για τη δωρεά οργάνων σώματος, βλαστοκυττάρων, αιμοπεταλίων και μυελού των οστών», υπογραμμίζει σε μήνυμά του ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, καλώντας παλιούς και νέους εθελοντές αιμοδότες «να στείλουμε από κοινού, όλοι μαζί, για ακόμα μια φορά ένα ηχηρό μήνυμα ζωής, αισιοδοξίας και ελπίδας».

Στις 14.213 οι μονάδες αίματος!

Και οι αναφορές αυτές του δημάρχου έρχονται να επιβεβαιωθούν για μια ακόμη φορά από τα στοιχεία του ετήσιου απολογισμού του 2025, που επιμελήθηκε η ψυχολόγος, και αναπλ. προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Ισότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Μάρω Βασσάρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, η Δημοτική Τράπεζα Αίματος του δήμου Νεάπολης-Συκεών το 2025 ενισχύθηκε με 1.470 μονάδες αίματος, με 247 άτομα να αιμοδοτούν για πρώτη φορά. Αποτέλεσμα αυτής της προσέλευσης ήταν, στο τέλος του έτους, η Τράπεζα Αίματος να διαθέτει 14.213 μονάδες, έχοντας προσφέρει 958 μονάδες για την κάλυψη αναγκών συνανθρώπων μας.

Παράλληλα, όμως, η συνεπής εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, είχε ως αποτέλεσμα οι εγγεγραμμένοι και ενεργοί δότες και δότριες αιμοπεταλίων να φθάσουν στους 103, κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας να εγγραφούν 119 νέοι δότες και νέες δότριες μυελού των οστών, ενώ χορηγήθηκαν 17 ειδικές συσκευασίες για συλλογή βλαστοκυττάρων.

«Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν πόσο ισχυρό είναι το κίνημα των εθελοντών στον δήμο μας, και πόσο ενισχύεται σε κάθε εκστρατεία αιμοδοσίας. Είναι στοιχεία που μας συγκινούν, πολύ περισσότερο η αύξηση της συμμετοχής των νέων ανθρώπων και των μαθητών. Οι ανάγκες σε αίμα που αντιμετωπίζει η χώρα μας δυστυχώς διαρκώς αυξάνονται δραματικά, για αυτό και πρέπει να συστρατευτούμε στον ιερό αυτόν αγώνα όλο και περισσότεροι», δηλώνει ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης, συγχαίροντας και ευχαριστώντας τους εθελοντές και τις εθελόντριες για την προσφορά τους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Εβδομάδας Εθελοντικής Αιμοδοσίας και Κοινωνικής Προσφοράς στον δήμο Νεάπολης-Συκεών για τις επόμενες μέρες έχει ως εξής:

♦ Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 // 10 π.μ.-8 μ.μ.

-Δημαρχείο Νεάπολης-Συκεών (Ι. Μιχαήλ και Στρ. Σαράφη1, Συκιές)

♦ Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 // 9 π.μ.-2 μ.μ.

-Δημοτικό Γυμναστήριο Αγίου Παύλου (Ανθέων 14, Αγ. Παύλος)

♦ Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 // 10 π.μ.- 8 μ.μ.

Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης (Ελ. Βενιζέλου 125, Νεάπολη)

♦ Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 // 10 π.μ.-8 μ.μ.

Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης (Ελ. Βενιζέλου 125, Νεάπολη)

♦ Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 // 9 π.μ-2 μ.μ.

Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης (Ελ. Βενιζέλου 125, Νεάπολη)

Και φάρμακα για το Κοινωνικό Φαρμακείο

Όπως κάθε φορά, στη διάρκεια της Εθελοντικής Αιμοδοσίας συγκεντρώνονται φάρμακα, κυρίως παυσίπονα και αντιβιοτικά, αντιβηχικά και άλλα, για παιδιά και ενήλικες, με σκοπό την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων του Κοινωνικού Φαρμακείου του δήμου Νεάπολης-Συκεών.

Να σημειωθεί ότι μέσα στο 2025 το Κοινωνικό Φαρμακείο εξυπηρέτησε 298 άτομα σε φάρμακα και παραφαρμακευτικά προϊόντα, ενώ εξυπηρετήθηκαν 1.859 αιτήματα άμεσα και έμμεσα ωφελούμενων συνολικής αξίας 45.833 ευρώ, με κατά μέσο όρο 155 αιτήματα τον μήνα.

Η αιμοληψία θα γίνεται από κινητές μονάδες των νοσοκομείων «Άγιος Παύλος», «ΑΧΕΠΑ», «Θεαγένειο», «Ιπποκράτειο» και «Γ. Παπανικολάου».

Για ραντεβού και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Συμβουλευτικό Σταθμό Συκεών στο ισόγειο του δημαρχείου Νεάπολης-Συκεών (Στρ. Σαράφη και Ι. Μιχαήλ 1) και στα τηλέφωνα: 2313.313 117, -151 & -154.