Έρχεται χριστουγεννιάτικη γαστρονομική αγορά στο δημαρχιακό μέγαρο Θεσσαλονίκης

Σε μία κίνηση που συνδυάζει την εορταστική ατμόσφαιρα με τη στρατηγική ενίσχυση της τοπικής αγοράς, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το τμήμα Τουρισμού, διοργανώνει τη “Χριστουγεννιάτικη Γαστρονομική Αγορά”, στις 7 Δεκεμβρίου από τις 10.00 π.μ. έως τις 20.00, στο φουαγιέ του Δημαρχείου.

Η διοργάνωση εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης, για την αειφόρο ανάπτυξη και την ενεργό στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής. Τοπικοί παραγωγοί της Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν εκλεκτά εποχικά προϊόντα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση μεταξύ του παραγωγού και του καταναλωτή και ενδυναμώνοντας τη βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας.

Κεντρικό γεγονός της “Χριστουγεννιάτικης Αγοράς” είναι ο χρησμός και η επίσημη παρουσίαση των νέων Chef Ambassadors της Θεσσαλονίκης, των γαστρονομικών πρεσβευτών της πόλης.

Η εκδήλωση, στις 12.00 το μεσημέρι, θα πλαισιωθεί από ένα live cooking show, το οποίο στοχεύει στην πολιτισμική και γαστρονομική χαρτογράφηση της πόλης. Οι νέοι Ambassadors θα παρουσιάσουν το πλήρες φάσμα της γαστρονομικής ταυτότητας της Θεσσαλονίκης:

Ο executive chef Βασίλης Μουρατίδης (Fine Dining), τιμώντας τις ρίζες του, θα ετοιμάσει ποντιακή Πίτα.

Η chef Σοφία Τεφτσή (Ελληνική κουζίνα / Θαλασσινά) θα παρουσιάσει την παραδοσιακή Ψαρόσουπα.

Ο chef Γιάννης Κατσαντώνης (Μεζεδοπωλείο) θα μαγειρέψει πολίτικο παστίτσιο.

Ο Pastry Chef Αλέξανδρος Αλεξίου θα ολοκληρώσει το μενού με ένα τραγανό μιλφέιγ.

Οι Σεφ θα αναδείξουν την αξία των τοπικών, εποχικών πρώτων υλών, παρουσιάζοντας παραδοσιακές συνταγές, με σύγχρονη ματιά. Η δράση αυτή έχει ως στόχο την ενίσχυση του brand name της Θεσσαλονίκης ως πρωτεύουσας της γεύσης και την προώθηση της μεσογειακής διατροφής.

Η εορταστική ατμόσφαιρα θα εμπλουτιστεί μουσικά στις 11.30 π.μ., με την παρουσία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου.

Παράλληλα, ο Δήμος δίνει έμφαση στην καλλιέργεια της γαστρονομικής παιδείας στις νεότερες γενιές, μέσω ενός γιορτινού εργαστηρίου γαστρονομίας για παιδιά, από τις 11.00 έως τις 15.00, το οποίο περιλαμβάνει:

Βιωματικές δράσεις για την αξία των τοπικών προϊόντων με παρασκευή παραδοσιακών γλυκών και βασικές αρχές μαγειρικής.

Εργαστήρια Οικολογικής Συνείδησης που εστιάζουν στην ορθή χρήση του φαγητού και τη μείωση της σπατάλης, προάγοντας την υπεύθυνη κατανάλωση και την κυκλική οικονομία.

Για τους μικρούς επισκέπτες, ο Άγιος Βασίλης θα είναι παρών για την εορταστική φωτογραφία και θα προσφέρει γλυκιές λιχουδιές, ενώ τα ξωτικά-βοηθοί του, θα προσθέσουν μαγεία με face painting.

Η εκδήλωση αναμένεται να αποτελέσει έναν αναπτυξιακό μοχλό που, πέρα από τον εορταστικό χαρακτήρα, επιτυγχάνει τη διασύνδεση της τοπικής αγοράς με τον πολιτισμό και την ενδυνάμωση της οικονομικής βιωσιμότητας των παραγωγών της πόλης.