Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τις διατροφικές διαταραχές σήμερα στον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη

Μια πρωτοβουλία για την υγεία της νέας γενιάς διοργανώνει ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, σε συνεργασία με το εξειδικευμένο κέντρο αντιμετώπισης διατροφικών διαταραχών

«the trEATment team».

Η εκδήλωση με θέμα «Διατροφικές Διαταραχές σε παιδιά και εφήβους: Αναγνώριση – Πρόληψη – Υποστήριξη» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, στις 11:30 π.μ., στο αμφιθέατρο «Σταύρος Κουγιουμτζής» στο Δημαρχείο Πανοράματος.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς και σε όλους όσοι ασχολούνται με παιδιά και εφήβους. Στόχος της είναι η ενημέρωση γύρω από τις συχνότερες διαταραχές, όπως η νευρική ανορεξία, η νευρική βουλιμία, η υπερφαγική διαταραχή και η διαταραχή επιλεκτικής σίτισης, καθώς και η παροχή εργαλείων για την έγκαιρη αναγνώριση και την ορθή διατροφική εκπαίδευση.

Στην εκδήλωση θα τοποθετηθούν οι ειδικοί:

-Έλενα Ζευγαρίδου: Παιδίατρος, MSc, Ψυχική Υγεία & Ψυχιατρική Παιδιών & Εφήβων.

-Μαριλένα Γιαννακοπούλου: Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, BSc, MSc.

«Σε μια εποχή που τα παιδιά και οι έφηβοί μας βρίσκονται αντιμέτωποι με σύνθετες προκλήσεις, ο Δήμος μας αναλαμβάνει την ευθύνη να ανοίξει έναν ειλικρινή διάλογο για ένα κρίσιμο ζήτημα υγείας. Με την πρωτοβουλία αυτή, επιδιώκουμε να προσφέρουμε στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τα απαραίτητα εφόδια για την έγκαιρη αναγνώριση και την ορθή υποστήριξη των παιδιών μας. Στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα σε κάθε οικογένεια, θωρακίζοντας το πιο πολύτιμο κεφάλαιο του τόπου μας. Τη σωματική και ψυχική υγεία των νέων μας», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.