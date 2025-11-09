MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ

Εκδήλωση στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο σήμερα με θέμα: “Η σημασία της αυτοεκτίμησης για την ανάπτυξη και τις επιλογές των παιδιών μας”

|
THESTIVAL TEAM

«Η σημασία της αυτοεκτίμησης για την ανάπτυξη και τις επιλογές των παιδιών μας» – Σχολές Γονέων, διοργανώνει σήμερα Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ε΄ Δημοτική Κοινότητα και τον Σύλλογο Palso B.E.

Η εκδήλωση λόγου, που θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο του Πνευματικού Κέντρου (Γ. Βαφόπουλου 3-5), στις 11:00, με ομιλήτρια την Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ενδυνάμωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Κρίστυ Κωστάρα, απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς και κάθε ενδιαφερόμενο, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Στην εκδήλωση θα τιμηθεί μετά θάνατον η Αναστασία Βαφοπούλου, σύζυγος του Γ. Βαφόπουλου και δωρήτρια του Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου, για την προσφορά της στην αγγλική γλώσσα και στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://thessaloniki.gr/?p=1279062

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Formula 1: Νικητής ο Νόρις στο σπριντ του γκραν πρι του Σάο Πάολο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Προβλήματα από την έντονη βροχόπτωση στο Αγρίνιο – Έκλεισαν δρόμοι, πλημμύρισαν σπίτια – Βίντεο & φωτο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

“Από θαύμα ζω” – Συγκλονίζει συγγενής της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη για τα τελευταία της λόγια στα Βορίζια

ΚΑΙΡΟΣ 22 ώρες πριν

Καιρός: Νέο έκτακτο από την ΕΜΥ – Οι περιοχές που επηρεάζονται μέχρι τη Δευτέρα

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Συγκλονίζει η Μάρα Δαρμουσλή για τη νευρική ανορεξία – “Το κατάλαβα πάρα πολύ νωρίς, είχα τάσεις λιποθυμίας”

ΕΘΝΙΚΑ 19 ώρες πριν

Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων στην αεροπορική βάση Δεκέλειας