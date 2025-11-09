Εκδήλωση στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο σήμερα με θέμα: “Η σημασία της αυτοεκτίμησης για την ανάπτυξη και τις επιλογές των παιδιών μας”

«Η σημασία της αυτοεκτίμησης για την ανάπτυξη και τις επιλογές των παιδιών μας» – Σχολές Γονέων, διοργανώνει σήμερα Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ε΄ Δημοτική Κοινότητα και τον Σύλλογο Palso B.E.

Η εκδήλωση λόγου, που θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο του Πνευματικού Κέντρου (Γ. Βαφόπουλου 3-5), στις 11:00, με ομιλήτρια την Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ενδυνάμωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Κρίστυ Κωστάρα, απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς και κάθε ενδιαφερόμενο, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Στην εκδήλωση θα τιμηθεί μετά θάνατον η Αναστασία Βαφοπούλου, σύζυγος του Γ. Βαφόπουλου και δωρήτρια του Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου, για την προσφορά της στην αγγλική γλώσσα και στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://thessaloniki.gr/?p=1279062