Εκδήλωση για τη διατροφή και τον σακχαρώδη διαβήτη σήμερα από τον Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Ε΄ Δημοτική Κοινότητα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας και το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας, διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Διατροφή και Σακχαρώδης Διαβήτης».

Εισηγητές της εκδήλωσης θα είναι:

Τσιάχτα Μαρία , MSC Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

, MSC Διαιτολόγος – Διατροφολόγος Κτενίδου Χαρ. Φανή , Χειρουργός Οδοντίατρος με εξειδίκευση στην αισθητική οδοντιατρική, Διοικητικό Μέλος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας και Κοινοτική Σύμβουλος της Ε΄ Κοινότητας Θεσσαλονίκης

Παπαδημητρίου Ολυμπία, Καθηγήτρια Χορού – Instructor Yoga & Pilates

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του OK!Thess (Κυδωνιών 2, όπισθεν Θεμιστοκλή Σοφούλη 30), την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 και ώρα 11:00.



Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό με ελεύθερη είσοδο.