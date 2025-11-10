Δωρεάν Βιωματικά Εργαστήρια από τον Δήμο Θεσσαλονίκης για γονείς, νέα ζευγάρια, εγκύους και ψυχική υγεία ηλικιωμένων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Αντιδημαρχία Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, ανακοινώνουν τη διοργάνωση δωρεάν Βιωματικών Εργαστηρίων για Γονείς, Νέα Ζευγάρια, Εγκύους και Ψυχική Υγεία Ηλικιωμένων.

Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου εμπιστοσύνης και ουσιαστικής επικοινωνίας, όπου οι συμμετέχοντες θα μοιράζονται εμπειρίες, θα ανακαλύπτουν νέους τρόπους κατανόησης και θα ενισχύουν τη σύνδεση με τον εαυτό τους και τους ανθρώπους που αγαπούν.

Τον συντονισμό της δράσης έχουν η Δρ. Έφη Θεοδωράκη, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, καθώς και η κα Αιμιλία Αξιωτίδου, Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια και Ψυχοπαιδαγωγός, επιστημονική συνεργάτιδα της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) στην Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ με την υποστήριξη του κυρίου Παναγιώτη Κουφίδη διακεκριμένου Ψυχιάτρου – Ψυχοθεραπευτή.

Οι οκτώ συναντήσεις για κάθε Σχολή θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Νερού του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης σε τμήματα 50 θέσεων και θα έχουν διάρκεια δυο ωρών.

Οι δηλώσεις συμμετοχής ξεκίνησαν την Παρασκευή 07/11/2025, ώρα 11:00 π.μ. και αποστέλλονται ηλεκτρονικά πατώντας ΕΔΩ.

Σημείωση: Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένων θέσεων.

Ακολουθεί το πρόγραμμα των Εργαστηρίων ανά θεματική ενότητα:

1️) ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ

Διάρκεια: 8 δίωρες συναντήσεις

Ημέρες: Τρίτη 11/11/25, 25/11/25, 09/12/25, 20/01/26, 03/02/26, 17/02/26, 03/03/26, 17/03/26

Ώρα: 17:00–19:00

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Νερού, Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Θεματικοί κύκλοι :

• Σχέση γονέα–παιδιού: επικοινωνία & ενεργητική ακρόαση

• Συναισθηματική αυτορρύθμιση του γονέα

• Διαχείριση στρες και εξουθένωση (burnout)

• Οριοθέτηση και θετική πειθαρχία

• Υποστήριξη παιδιού σε αλλαγές (μετακομίσεις, σχολικά, διαζύγιο)

• Ενεργητική ενίσχυση αυτοεκτίμησης των παιδιών

• Ψηφιακός κόσμος & οθόνες: ισορροπία

• Οικογενειακή συνοχή και φροντίδα της σχέσης γονέα–ζευγαριού

2️) ΣΧΟΛΗ ΝΕΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ

Διάρκεια: 8 δίωρες συναντήσεις

Ημέρες: Τρίτη 11/11/25, 25/11/25, 09/12/25, 20/01/26, 03/02/26, 17/02/26, 03/03/25, 17/03/26

Ώρα: 19:00–21:00

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Νερού, Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Θεματικοί κύκλοι :

• Θεμέλια υγιούς σχέσης: αξίες, στόχοι, επικοινωνία

• Συγκρούσεις και διαχείρισή τους

• Συναισθηματική ασφάλεια και οικειότητα

• Σεξουαλικότητα / επιθυμία / επικοινωνία

• Οικονομική διαχείριση & κοινή ζωή

• Ζητήματα οικογενειακής υποστήριξης (παραδοσιακές πιέσεις)

• Προγραμματισμός παιδιών (εφόσον σχετίζονται) ή επιδίωξη κοινών έργων

• Ανθεκτικότητα: αντιμετώπιση κρίσεων (ασθένεια, μετακόμιση, αλλαγή εργασίας)

3) ΣΧΟΛΕΣ ΕΓΚΥΩΝ

Διάρκεια: 8 δίωρες συναντήσεις

Ημέρες: Τρίτη 18/11/25, 02/12/25, 16/12/25, 27/01/26, 10/02/26, 24/02/26, 10/03/26, 24/03/26

Ώρα: 17:00–19:00

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Νερού, Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Θεματικοί κύκλοι :

• Ψυχολογία εγκυμοσύνης: σωματική & συναισθηματική αναπροσαρμογή

• Σύνδεση με το έμβρυο: τεχνικές mindfulness

• Άγχος για τον τοκετό και την αλλαγή ζωής

• Σχέσεις με σύντροφο, οικογένεια

• Σωματική αυτοφροντίδα και αναπνοές στη γέννα

• Προετοιμασία μετά τον τοκετό: θηλασμός, ύπνος, φροντίδα

• Πρόληψη κατάθλιψης μετά την εγκυμοσύνη

• Απόκτηση νέου ρόλου: ταυτότητα ως μητέρα & άνθρωπος

4) ΣΧΟΛΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Διάρκεια: 8 δίωρες συναντήσεις

Ημέρες: Τρίτη 18/11/25, 02/12/25, 16/12/25, 27/01/26, 10/02/26, 24/02/26, 10/03/26, 24/03/26

Ώρα: 19:00–21:00

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Νερού, Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Θεματικοί κύκλοι :

Πληροφορίες: τηλέφωνα 2313 318661-2-3-4-5