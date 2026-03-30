Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου: Ανοίγει σήμερα η αυλαία για το 29ο Φεστιβάλ Παιδείας και Νεολαίας με θέμα τη “Συμπερίληψη”

Με το μήνυμα της Συμπερίληψης να αποτελεί τον κεντρικό θεματικό του πυρήνα, το 29ο Φεστιβάλ Παιδείας και Νεολαίας του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου ανοίγει “πανιά” για ένα ακόμη συναρπαστικό ταξίδι στον ανεξάντλητο κόσμο της μαθητικής δημιουργίας. Ο μεγάλος κύκλος του φεστιβάλ – που αποτελεί έναν από τους μακροβιότερους θεσμούς του δήμου – ανοίγει τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στις 9.30πμ στο Πολυλειτουργικό Κέντρο – Θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης” (οδός Παρατσίκογλου 1, Ελευθέριο Κορδελιό), με την επίσημη Τελετή Έναρξης.

Στόχος του Φεστιβάλ – που διοργανώνει ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου δια της Αντιδημαρχίας Παιδείας, Σχολικής Στέγης, Προσχολικής Αγωγής και Δραστηριοτήτων – να δώσει ώθηση και δυναμική στη συνεργασία και τη δημιουργικότητα των μαθητών/τριών, που μετατρέπουν τη συμμετοχή τους σε δύναμη αλλαγής για έναν καλύτερο κόσμο, όπου η ενσυναίσθηση και η αποδοχή της διαφορετικότητας διαμορφώνουν μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη και ουσιαστικά συμπεριληπτική.

Γιορτή Καινοτομίας

Η τελετή έναρξης του Φεστιβάλ θα έχει έντονο χαρακτήρα καινοτομίας και τεχνολογίας, καθώς μαθητικές ομάδες από σχολεία του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου θα παρουσιάσουν δράσεις ρομποτικής και σύγχρονες εφαρμογές, αναδεικνύοντας τη δημιουργική σκέψη, τη συνεργασία και τη δυναμική της νέας εποχής. Παράλληλα, η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από μουσικά δρώμενα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο σκηνικό που συνδυάζει γνώση, τέχνη και έκφραση.

Στην τελετή έναρξης συμμετέχουν:

– το 6ο Πειραματικό Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου Κορδελιού θα παρουσιάσει μουσικά δρώμενα

– το 6ο Γυμνάσιο Ευόσμου θα παρουσιάσει τρεις ρομποτικές κατασκευές

– το 1ο ΓΕΛ Ευόσμου θα παρουσιάσει δύο project με θέμα: “Σχεδιασμός βιώσιμης βάσης στο φεγγάρι (MoonCamp)” και “Think Green: Πειραματίσου, Δημιούργησε, Άλλαξε τον κόσμο”.

– το ΕΕΕΕΚ Ελευθερίου – Κορδελιού θα συμμετάσχει με τραγούδια.

– το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κορδελιού – Ευόσμου θα παρουσιάσει το project “3D Printed Chess: από την ιδέα στο Πραγματικό Αντικείμενο”

– το 2ο ΓΕΛ Ελευθερίου Κορδελιού θα παρουσιάσει δράσεις ρομποτικής

– το 3Ο Γυμνάσιο Ευόσμου θα παρουσιάσει προγραμματισμό Ρομποτικών Διατάξεων και το ψηφιακό παιχνίδι Actiobound

– το 1Ο Γυμνάσιο Ελευθερίου Κορδελιού που θα παρουσιάσει την έκδοση της ψηφιακής σχολικής τους εφημερίδας και τη δημιουργία δικτύου Σχολείων ψηφιακών εφημερίδων

– το 25ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου θα παρουσιάσει καινοτόμες δραστηριότητες με θέμα “Ιστορία – Τεχνολογία – Μουσική” και το project: “Ο κ. Ησυχιούλης συντονίζει την τάξη …στην τάξη για να κυνηγήσουμε ένα μήλο κόκκινο στη Ροτόντα και τον Άγιο Δημήτριο με τους φίλους του microbits”.

– το 2ο Γυμνάσιο Ευόσμου θα παρουσιάσει 4 μαθητικές εργασίες: το ηλεκτρονικό παιχνίδι «Cosmic Shooters» σε Scratch, το παιχνίδι γνώσεων «Το μονοπάτι της γνώσης» σε Scratch, το ηλεκτρονικό παιχνίδι σε Unity «Nemesis» και το ηλεκτρονικό παιχνίδι «Balloon Popper» σε Scratch. Παράλληλα το σχολείο θα παρουσιάσει δύο ταινίες μικρού μήκους.

Ξεκινούν οι μαθητικοί διαγωνισμοί του Φεστιβάλ

Το διαγωνιστικό μέρος του 29ου Φεστιβάλ Παιδείας ξεκινά με τους αγώνες επιχειρηματολογίας, που θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στις 18.30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να εκφράσουν και να τεκμηριώσουν τις απόψεις τους, καλλιεργώντας τον διάλογο, την κριτική σκέψη και τον σεβασμό στη διαφορετική άποψη, σε απόλυτη σύνδεση με το πνεύμα της Συμπερίληψης.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει: