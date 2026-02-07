Υπόθεση κατασκοπείας: “Αναρωτιόμαστε αν υπήρχε κάποια απειλή ή αν κάποιος τον έμπλεξε” λέει συγγενής του σμήναρχου

«Πέσαμε από τα σύννεφα», λέει συγγενικό πρόσωπο του 54χρονου σμηνάρχου που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Συγγενείς και φίλοι αδυνατούν να πιστέψουν την εμπλοκή του 54χρονου στην υπόθεση κάνοντας λόγο για έναν φυσιολογικό και καθημερινό άνθρωπο.

«Δεν μπορούμε ακόμη και τώρα να το πιστέψουμε. Πάντα ήταν ένας απλός, προσιτός και ταπεινός άνθρωπος. Ζούσε μια φυσιολογική ζωή και ήταν πολύ κοινωνικός. Με τη σύζυγό του έκαναν αρκετά ταξίδια. Δεν του έλειπε κάτι. Στην καθημερινότητά του όμως ήταν πολύ απλός. Δεν τον ενδιέφεραν οι πολυτέλειες. Ντυνόταν πολύ απλά. Του άρεσε να μαζεύει μανιτάρια στο δάσος, να ψαρεύει και να μαγειρεύει. Είναι τόσο μεγάλη η έκπληξή μας που αναρωτιόμαστε αν υπήρχε κάποια απειλή ή αν κάποιος τον έμπλεξε», περιγράφει στο protothema.gr το συγγενικό του πρόσωπο.

«Είχε ταξιδέψει στο Πεκίνο και μάθαινε κινέζικα»

«Κάποια στιγμή πριν από αρκετό καιρό, πάνω από έναν χρόνο μας είπε ότι θα πάει ένα ταξίδι στο Πεκίνο μόνος του. Ξαφνιαστήκαμε και τον ρωτήσαμε «τι δουλειά έχεις να πας στο Πεκίνο;». Γενικά όμως ήταν ενθουσιασμένος με τη Κίνα και την τεχνολογία της. Μάλιστα, τα τελευταία δύο χρόνια μάθαινε κινεζικά. Πιστεύαμε ότι το κάνει για να εμπλουτίσει τις γνώσεις του γιατί είναι ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος», υποστηρίζει.

Η πληροφορία στη CIA και η πρόσβαση σε απόρρητο νατοϊκό ιστότοπο

Ο Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας ανέλαβε ως διοικητής της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών στο Καβούρι Αττικής τον Ιούλιο του 2025. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους ξεκίνησε η έρευνα και η παρακολούθησή του από ξένες μυστικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η CIA διαπίστωσε μετά από πληροφορία που έλαβε ότι το Πεκίνο είχε πρόσβαση σε απόρρητα νατοϊκά αρχεία που σχετίζονταν και με την Ελλάδα. Αμέσως ενημέρωσε την ΕΥΠ για τη διαρροή των ευαίσθητων πληροφορίων, η οποία σε συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες διερεύνησαν ποιοι έχουν πρόσβαση στη συγκεκριμένη απόρρητη ιστοσελίδα του ΝΑΤΟ.

Ο 54χρονος σμήναρχος ήταν μεταξύ των ελάχιστων αξιωματικών στην Ελλάδα που λόγω θέσης είχε πρόσβαση στον απόρρητο νατοϊκό ιστότοπο και μάλιστα φέρεται να εισερχόταν σε αυτόν με ασυνήθιστα, μεγάλη συχνότητα (στον συγκεκριμένο ιστότοπο μπορούσε να δει νατοϊκά σχέδια πιθανών στρατιωτικών ασκήσεων, επικοινωνιών στρατηγικών δεδομένων που η Ελλάδα και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ μοιράζονται μεταξύ τους και νέα υπό ανάπτυξη στρατιωτική τεχνολογία). Όταν η έρευνα επικεντρώθηκε στον 54χρονο διαπιστώθηκε ότι διακινούσε, διαδικτυακά, αρχεία μεγάλου όγκου ενώ καθοριστικό ρόλο στη σύλληψή του έπαιξαν και τα ψηφιακά ίχνη που άφηνε το κρυπτογραφημένο λογισμικό που του είχαν παραχωρήσει για να στέλνει τις πληροφορίες και τα αρχεία στο εξωτερικό. Ίχνη που εντόπισε η ΕΥΠ και βρήκε ότι συνδέονταν με το γραφείο του σμήναρχου.