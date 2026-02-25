Ξεκίνησε η δίκη για τη διαπόμπευση του πρώην πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Πέντε και πλέον έτη μετά την άγρια επίθεση και διαπόμπευση του πρώην, σήμερα, πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρη Μπουραντώνη, ξεκίνησε έπειτα από σειρά αναβολών και διακοπών η δίκη των τριών κατηγορουμένων για τη ζοφερή αυτή υπόθεση, που συγκλόνισε την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινή γνώμη.

Στο εδώλιο του δικαστηρίου κάθισαν σήμερα δυο από τους κατηγορούμενους της υπόθεσης, μια νεαρή γυναίκα και ένας συνομιλικός της, ενώ ο τρίτος κατηγορούμενος για την επίθεση, (είναι κρατούμενος στις φυλακές για άλλη δικογραφία), δεν βρέθηκε στο ακροατήριο, σύμφωνα με το protothema.gr.

Πρώτος στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε και κατέθεσε ο κ. Μπουραντώνης, ο οποίος σήμερα είναι Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης στο υπουργείο Παιδείας.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του ο πρώην πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου συγκλόνισε περιγράφοντας τα όσα βίωσε με τους δράστες να εισβάλλουν στο γραφείο του, να τον ακινητοποιούν και να του κρεμάνε στο λαιμό μια χάρτινη ταμπέλα.

«Από το 2020 μέχρι και το 2024 διετέλεσα πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Σήμερα είμαι Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης στο υπουργείο Παιδείας. Εκείνη την ημέρα ήμουν στο γραφείο μου με τον τότε αντιπρύτανη, κ. Δράκο και μιλάγαμε για θέματα υπηρεσιακά. Το 2020 δεν δίδασκα λόγω διοικητικού φόρτου, εγκατέλειψα δηλαδή την διδακτική μου υπηρεσία επειδή δεν θα μπορούσα να διοίκησω το Ίδρυμα», είπε ο κ. Μπουραντώνης αρχίζοντας την κατάθεσή του.

Πρόεδρος: Άρα δεν είχατε άμεση επαφή ως δίδασκων τότε με φοιτητές.

Μάρτυρας: Όχι, δεν είχα.

Πρόεδρος: Τι ώρα έγινε η συνάντησή σας με τον κ. Δράκο;

Μάρτυρας: Περίπου στις 11 το πρωί και διήρκησε κάπου 20 λεπτά.

Πρόεδρος: Τι έγινε μετα;

Μάρτυρας: Ξαφνικά άνοιξε η πόρτα του γραφείου μου και μπήκε μέσα μια ομάδα ανθρώπων. Σπάγανε τα διάφορα αντικείμενα, βιτρίνες ακόμη και το κομπιούτερ μου.

Πρόεδρος: Πόσα άτομα ήταν;

Μάρτυρας: Υπολογίζω ότι ήταν 8 με 9 άτομα και υποθέτω ότι ήταν κι άλλοι που επόπτευαν.

Εγώ καθόμουν στο γραφείο μου και στο καναπέ ο κ Δράκος. Ήταν με full face ή με κασκόλ για να κρύβουν το πρόσωπό τους.

Πρόεδρος: Μπορούσε κάποιος απο εσάς να διακρίνει χαρακτηριστικά τους;

Μάρτυρας: Δεν θα πω εγώ για τον κ. Δράκο. Εγώ το μόνο που είδα και μου έκανε εντύπωση ήταν μια κοπέλα ψηλή με μαλιά μακριά κάστανα και το μένος με το οποίο έσπαγε πράγματα.

Πρόεδρος: Μόνο μια γυναίκα διακρίνατε;

Μάρτυρας: Πρέπει να ήταν δυο κοπέλες αλλά δεν είμαι 100% σίγουρος. Μετά ήρθαν τρεις άνδρες και με έπιασαν από τον λαιμό.

Πρόεδρος: Μπορείτε να αναγνωρίσετε κάποιον;

Μάρτυρας: Όχι έχουν περάσει και πέντε χρόνια από τότε.

Πρόεδρος: Με τον κ. Δράκο μιλήσατε μετά;

Όχι ήμουν σε σοκ. Ήταν σαν βομβαρδισμένο τοπίο ο χώρος. Πήγα να δω αν ήταν καλά η γραμματέας μου. Σπάσανε τα πάντα. Βιτρίνες γυάλινες και βάζα, ιδιοκτησίας όλα του Πανεπιστημίου. Σπάσανε και τον εκτυπωτή. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το μένος τους και το ότι τρεις με πιάσανε και μου είπαν «μην κούνηθείς».

Συνεχίζοντας ο κ. Μπουραντώνης περιέγραψε στο δικαστήριο τις ενεργειες των δραστών ώστε να τον διαπομπεύσουν. «Προσπάθησαν να μου βάλλουν μια ταμπέλα στο λαιμό για την οποία αντιστάθηκα, έλεγε κάτι για καταλήψεις νομίζω. Δεν ήξερα αν ήταν φοιτητές αλλα οι φωνές τους παρέπεμπαν σε νεαρά άτομα. Μου βάλανε τελικά την ταμπέλα με τη βία, αφού με κρατούσαν ακινητοποιημένο. Ήταν μια σκηνή αγριότητας που δεν θέλω να τη θυμάμαι. Μετά κάποιος τέταρτος έβγαλε μια φωτογραφία,ήμουν σε σοκ», ανέφερε ο μάρτυρας.

Πρόεδρος: Για πόσο χρόνο σας κράτησαν ακινητοποιημένο;

Μάρτυρας: Για λίγο ούτε ένα λεπτό. Το όλο συμβάν κράτησε έξι με επτά λεπτά. Βγήκα μετα και πήγα σε διπλανή αίθουσα και κάθισα σε μια καρέκλα. Είναι στιγμές τις οποίες ζεις σε σοκ και οι αντιδράσεις σου δεν είναι πάντα οι αναμενόμενες.

Πρόεδρος: Πως έληξε το συμβάν;

Μάρτυρας; Βγάλανε τη φωτογραφία και φύγανε.

Πρόεδρος: Η ταμπέλα;

Μάρτυρας: Δεν ξέρω τι έγινε με αυτήν. Μπορεί να την πήρανε και οι ίδιοι. Φύγανε γρήγορα.

Πρόεδρος: Τι ζημιές προκάλεσαν;

Μάρτυρας: Κατέστρεψαν ολόκληρο το γραφείο μου, τους τοίχους και τα έπιπλα. Σπάσανε τις βιτρίνες, τον εκτυπωτή. Ακόμη και λίγο πριν φύγω απο το Πανεπιστημίου οι τοίχοι είχαν μπογιά. Όλο αυτο μου στοιχίσει πάρα πολύ.

Η δίκη θα συνεχιστεί 23 Μαρτίου.