Ξεκίνησε η δίκη δύο ελεγκτών της σύμβασης 717: 42 συγγενείς δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, απών από τη δίκη το Δημόσιο

Με νέα ονόματα συγγενών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών να προστίθενται στον κατάλογο όσων θα υποστηρίξουν το κατηγορητήριο, ξεκίνησε σήμερα στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας η δίκη των δυο ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, οι οποίοι αν και είχαν διοριστεί από την αρμόδια εισαγγελική αρχή να ερευνήσουν τις συνθήκες υλοποίησης της σύμβασης «717» με τον ΕΡΓΟΣΕ δεν διαπίστωσαν καμία καθυστέρηση.

Πρόκειται για μια υπόθεση ιδιαίτερης βαρύτητας η οποία οδηγήθηκε στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας, λίγες ημέρες πριν την έναρξη της κυρίας δίκης για την τραγωδία των Τεμπών που ξεκινά στις 23 Μαρτίου στη Λάρισα.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, σήμερα με την έναρξη της δίκης -σε μια κατάμεστη αίθουσα από συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας- στο δικαστήριο βρέθηκε ο ένας από τους δυο κατηγορούμενους της υπόθεσης, εκπροσωπούμενος από δικηγόρο Πειραιά.

Αντίθετα, ο δεύτερος κατηγορούμενος ελεγκτής δεν βρέθηκε στη δικαστική αίθουσα και εκπροσωπήθηκε από Νομικό Σύμβουλο του Κράτους.

Οι δυο κατηγορούμενοι ελεγκτές αντιμετωπίζουν το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, με τους συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας να αντιδρούν, έχοντας μάλιστα ζητήσει στο παρελθόν την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βαθμό κακουργήματος.

Ειδικότερα, η έρευνα των δύο ελεγκτών για την «717» είχε ξεκινήσει το 2020. Τον Σεπτέμβριο του 2021 οι δυο κατηγορούμενοι συνέταξαν πόρισμα με το οποίο κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε λόγος ποινικής δίωξης για τις καθυστερήσεις και τις οικονομικές επιβαρύνσεις του έργου υλοποίησης της σύμβασης, η οποία συνδέεται με την τραγωδία των Τεμπών.

Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία ανέλαβε την διερεύνηση της υπόθεσης της «717» το 2022, οδηγήθηκε στην άσκηση κακουργηματικών διώξεων εις βάρος 23 μη πολιτικών προσώπων για τα κακουργήματα της απάτης και της απιστίας.

Σήμερα με την έναρξη της δίκης στο ακροατήριο δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας 42 συγγενείς νεκρών, αλλά και επιζώντων της τραγωδίας. Ανάμεσα στους συγγενείς θυμάτων που βρέθηκαν σήμερα στη δικαστική αίθουσα και δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας συγκαταλέγονται οι Παύλος Ασλανίδης, ο Πάνος Ρούτσι, ο Αντώνης Ψαρόπουλος, οι αδελφοί Πλακιά, η οικογένεια Παπαγγελή, κ.ά.

Ακόμη δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας υποβλήθηκε και από τον Γεράσιμο-Ιάσoνα, μοναδικό επιζώντα του πρώτου βαγονιού της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Απούσα σήμερα από το δικαστήριο ήταν η Μαρία Καρυστιανού, η οποία εκπροσωπήθηκε από τη δικηγόρο και συνεργάτιδα της Μαρία Γρατσία. Η κυρία Καρυστιανού είχε υποβάλλει πάντως δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη.

Ακολούθως στο ακροατήριο τέθηκε πλήθος νομικών ζητημάτων, με πρώτο το ζήτημα της στάσης του Ελληνικού Δημοσίου, αν δηλαδή αυτό θα παρασταθεί στη δίκη για την υποστήριξη της κατηγορίας ή όχι.

Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο του 2025 η συγκεκριμένη υπόθεση είχε φτάσει στο ακροατήριο του ίδιου δικαστηρίου, πλην όμως τότε το Ελληνικό Δημόσιο δεν είχε δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Το αποτέλεσμα ήταν το δικαστήριο εκείνο να αναβάλει για σήμερα την εκδίκαση της υπόθεσης μόνο και μόνο για να κληθεί το Ελληνικό Δημόσιο να παρασταθεί στο ακροατήριο προς υποστήριξη της κατηγορίας, ήτοι να σταθεί απέναντι από τους δυο κατηγορούμενους ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Σήμερα σε σχετική τοποθέτησή του στο ακροατήριο, ο πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υπερασπίζεται τον ένα κατηγορούμενο, έκανε γνωστό πως έστειλε έγγραφο στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να παρασταθεί στην υποστήριξη της κατηγορίας. Ωστόσο, όπως είπε, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να παρασταθεί στη δίκη για την υποστήριξη της κατηγορίας. Όπως διευκρίνισε ακολούθως ο πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η παρουσία του στη δίκη αφορά την εκπροσώπηση του ενός κατηγορούμενου της υπόθεσης και όχι του Δημοσίου.

Από την πλευρά τους οι συνήγοροι προς υποστήριξη της κατηγορίας εξέφρασαν σοβαρές αντιρρήσεις για την απουσία παράστασης του Ελληνικού Δημοσίου στη δίκη. Ανέφεραν δε, ότι οι ίδιοι με εξώδικο ζήτησαν να παρασταθεί στην ακροαματική διαδικασία το Δημόσιο κατόπιν της εντολής του προηγούμενου δικαστηρίου. Ακόμη επισήμαναν πως η άρνηση εκ μέρους του Δημοσίου στην εντολή του προηγούμενου δικαστηρίου να παρασταθεί στη δίκη προς υποστήριξη της κατηγορίας, συνιστά παράβαση καθήκοντος.

«Στην μετά διακοπή δικάσιμο ζητάμε να γίνει κλήτευση του Δημοσίου μέσω του υπουργείου Οικονομικών», είπε η εκ των συνηγόρων προς υποστήριξη της κατηγορίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την εισαγγελέα της έδρας να ζητεί από το δικαστήριο να απορρίψει το αίτημά της.

Τελικά το δικαστήριο απέρριψε το εν λόγω αίτημα, με αποτέλεσμα σε αυτό το στάδιο τουλάχιστον η δίκη να διεξάγεται χωρίς την παρουσία νομικών εκπροσώπων του Ελληνικού Δημοσίου προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Τέλος, η δίκη θα συνεχιστεί στις 24 Απριλίου.

Πηγή: protothema.gr