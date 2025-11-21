Βορίζια: Ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους ο 23χρονος για την τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 23χρονος για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24.gr

Πριν από λίγο έγινε γνωστή η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για τον 23χρονο ο οποίος συνελήφθη για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, λίγες ώρες πριν το αιματοκύλισμα της 1ης Νοεμβρίου στα Βορίζια με τους δύο νεκρούς.

Το στιγμιότυπο από το βίντεο που προσκόμισε ο 23χρονος στη διάρκεια της απολογίας