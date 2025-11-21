MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Βορίζια: Ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους ο 23χρονος για την τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 23χρονος για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24.gr

Πριν από λίγο έγινε γνωστή η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για τον 23χρονο ο οποίος συνελήφθη για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, λίγες ώρες πριν το αιματοκύλισμα της 1ης Νοεμβρίου στα Βορίζια με τους δύο νεκρούς.

Το στιγμιότυπο από το βίντεο που προσκόμισε ο 23χρονος στη διάρκεια της απολογίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 16 λεπτά πριν

Εριέττα Μανούρη: Με κατέβαλε αυτή η συνεργασία πάρα πολύ ψυχολογικά, είχα κρίσεις πανικού

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 7 ώρες πριν

Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας – Τα θέματα

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Βάνα Μπάρμπα: Οι γυναίκες άνω των 60 είναι δυστυχώς αόρατες για την κοινωνία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Λουτράκι: Απομακρύνθηκε η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή πως την… θώπευσε

ΕΘΝΙΚΑ 20 ώρες πριν

Τέσσερις παραβάσεις του FIR Αθηνών από τουρκικά αεροσκάφη F-16 και ATR-72 στο νοτιοανατολικό Αιγαίο

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 7 ώρες πριν

To μεγαλύτερο φεστιβάλ τατουάζ των Βαλκανίων επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη