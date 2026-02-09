MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Βόλος: Στον ανακριτή η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία σε βάρος της ανήλικης κόρης της

THESTIVAL TEAM

Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα η μητέρα που κατηγορείται για εμπλοκή σε παιδική πορνογραφία και σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της ανήλικης κόρης της, η οποία είναι κάτω των 12 ετών.

Σύμφωνα με το gegonota.news, η υπόθεση ξεκίνησε να ξετυλίγεται έπειτα από ένα τυχαίο περιστατικό στα Παλαιά Βόλου. Κάτοικος της περιοχής εντόπισε κινητό τηλέφωνο της στο έδαφος και, προσπαθώντας να βρει σε ποιον ανήκει, είδε στο εσωτερικό του εικόνες που απεικόνιζαν ανήλικο σε πορνογραφικό υλικό και άμεσα παρέδωσε την συσκευή στην Αστυνομία.

Το κινητό έφτασε στην Αστυνομία στις 31 Δεκεμβρίου και ακολούθησε ψηφιακός έλεγχος. Από την έρευνα προέκυψε η ταυτότητα της γυναίκας. Πρόκειται για μία μητέρα τριών παιδιών, η οποία πλέον βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες που αφορούν κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας αλλά και σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης κάτω των 12 ετών.

Αστυνομικοί, παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποίησαν κατ’ οίκον έρευνα, κατά την οποία εντοπίστηκε δεύτερο κινητό τηλέφωνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, και σε αυτή τη συσκευή υπήρχαν αρχεία παρόμοιου περιεχομένου, με μέρος τους να είναι αποθηκευμένο σε διαδικτυακή υπηρεσία cloud. Οι εικόνες φέρονται να απεικονίζουν ανήλικο κορίτσι, παιδί της κατηγορούμενης, γεννημένο το 2019.

Από την πλευρά της, η γυναίκα απορρίπτει τις κατηγορίες. Όπως φέρεται να ισχυρίζεται, ότι αγνοεί τον τρόπο με τον οποίο οι συγκεκριμένες φωτογραφίες βρέθηκαν στα κινητά της και υποστηρίζει ότι ενδέχεται να μεταφέρθηκαν αυτόματα μέσω εφαρμογών συγχρονισμού. Παράλληλα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο τα παιδιά της να είχαν πρόσβαση στα κινητά χωρίς η ίδια να το γνωρίζει.

