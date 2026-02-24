MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Βόλος: Προκαταρτική εξέταση για τραυματισμό παιδιού και ξυλοδαρμό παιδαγωγού σε παιδικό σταθμό

|
THESTIVAL TEAM

Η Εισαγγελία Βόλου διέταξε προκαταρκτική εξέταση, μετά από επεισόδια που σημειώθηκαν σε παιδικό σταθμό, τα οποία οδήγησαν δύο βρεφοκόμους στο Αυτόφωρο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, πατέρας κατέθεσε μήνυση για τραυματισμό του παιδιού του στο δάχτυλο, ενώ ο ίδιος δέχτηκε μήνυση για ξυλοδαρμό παιδαγωγού. «Δεν έχω δεχτεί μήνυση και δεν χτύπησα κανέναν», υποστηρίζει ο πατέρας, ζητώντας δημόσια συγγνώμη.

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Πέμπτη, όταν το χέρι του παιδιού πιάστηκε στην πόρτα την ώρα που τη χειριζόταν η παιδαγωγός, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση στην ονυχοφόρο φάλαγγα και ράμματα. Με την ενημέρωσή του, ο πατέρας εισήλθε στον χώρο του σταθμού και επιτέθηκε στην πρώτη παιδαγωγό που βρήκε, μπροστά στα μάτια άλλων παιδιών.

Οι δύο βρεφοκόμοι προσήχθησαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας και παρέμειναν εκεί όλη τη νύχτα για τον τραυματισμό του παιδιού. Την Παρασκευή το πρωί οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα με τη διαδικασία του αυτόφωρου. Η δικηγόρος τους, κ. Βίκυ Νιαβή, κατέθεσε μήνυση για τον ξυλοδαρμό και τις απειλές που δέχτηκαν, επισημαίνοντας ότι μία από τις παιδαγωγούς δεν είχε καμία συμμετοχή στο τραυματισμό του παιδιού.

