Θύμα απάτης 59χρονη στον Άλμυρο, της άρπαξαν 24.000 ευρώ

Θύμα απάτης έπεσε μια 59χρονη από τον Αλμυρό, μετά από αγγελία που έβαλε για πώληση φορτηγού αυτοκινήτου. Άγνωστος της τηλεφώνησε και ζήτησε τα στοιχεία της για να κάνει δήθεν τη μεταβίβαση, δημιούργησε τραπεζικό λογαριασμό με τα στοιχεία της, μετέφερε 24.000 ευρώ από τον δικό της λογαριασμό και στη συνέχεια μετέφερε τα χρήματα σε πέντε αγνώστους.

Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο δικάστηκαν σήμερα πέντε κατηγορούμενοι, στους λογαριασμούς των οποίων βρέθηκαν τα χρήματα της γυναίκας, δήλωσαν άγνοια, καθώς ο φυσικός αυτουργός της απάτης δεν βρέθηκε ποτέ, οι τρεις κρίθηκαν αθώοι λόγω αμφιβολιών, κατά πλειοψηφία και οι άλλοι δύο αθώοι επίσης κατά πλειοψηφία, σύμφωνα με το magnesianews.gr. Οι κατηγορούμενοι έχουν καταγωγή από τα Χανιά, το Πέραμα, τον Πειραιά και από την Αθήνα, άλλοι παραβρέθηκαν στη δίκη και άλλοι εκπροσωπήθηκαν δια συνηγόρου.



Το χρονικό

Η 59χρονη σήμερα παθούσα, στις 5 Αυγούστου 2021, είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο αγγελία για να πουλήσει ένα Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο. Της τηλεφώνησε ένας ενδιαφερόμενος, της ζήτησε τα στοιχεία για να κάνει τη μεταβίβαση και όταν η γυναίκα είπε να τηλεφωνήσει αργότερα, εκείνος επέμεινε γιατί είχε πάει στον λογιστή του και της τηλεφωνούσε από το γραφείο του, όπως της είπε.

Η γυναίκα δεν γνώριζε την έπρεπε να κάνει και ο άγνωστος την έπεισε να του δώσει όλα της τα στοιχεία. Στη συνέχεια δημιούργησε έναν τραπεζικό λογαριασμό με τα δικά ης στοιχεία και μετέφερε από τον λογαριασμό στης στον νέο ποσό 24.000 ευρώ.

Στη συνέχεια μοίρασε το ποσό στους λογαριασμούς πέντε άλλων ατόμων, που δεν είχαν σχέση με την υπόθεση, με αποτέλεσμα να καθίσουν στο εδώλιο του κατηγορούμενου, ενώ ο ίδιος δεν εντοπίστηκε και δεν συνελήφθη ποτέ.