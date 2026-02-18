MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο οι 38 συλληφθέντες από την επιχείρηση στο ΑΠΘ

|
THESTIVAL TEAM

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν τα 38 άτομα που συνελήφθησαν κατά την αστυνομική επιχείρηση που έγινε στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ και πέριξ αυτής.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εις βάρος τους, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας σε χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, όσοι αρνήθηκαν να δακτυλοσκοπηθούν διώκονται επίσης για απείθεια.

