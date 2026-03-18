Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι οκτώ κατηγορούμενοι για το επεισόδιο στα δημοσιογραφικά της Τούμπας

THESTIVAL TEAM

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι οκτώ συλληφθέντες για το επεισόδιο που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στα δημοσιογραφικά θεωρεία του γηπέδου της Τούμπας, πριν την έναρξη της αναμέτρησης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Λεβαδειακό.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης – ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκαν να δικαστούν – ανέβαλε την υπόθεση για την επόμενη εβδομάδα λόγω απουσίας μαρτύρων- αστυνομικών και δημοσιογράφων. Κατόπιν αυτού η κράτησή τους ήρθη.

Τα οκτώ άτομα διώκονται για απειλή διάπραξης εγκλημάτων και παράνομη βία- από κοινού με τον νέο Αθλητικό Νόμο. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα έξι άτομα που ταυτοποιήθηκαν από τις Αρχές και αντιμετωπίζουν τις ίδιες πράξεις.

