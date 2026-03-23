Θεσσαλονίκη: Δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας για τη δολοφονία του Κλεομένη υπέβαλλε ο δικηγόρος της μητέρας του

Δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας υπέβαλλε σήμερα ο δικηγόρος της μητέρας του Κλεομένη, Παρασκευάς Σπυράτος, για την υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ από τον 23χρονο οπαδό του Άρη στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ της 12ης Μαρτίου.

Σύμφωνα με τον κ. Σπυράτο, πέρα από την υποστήριξη της κατηγορίας η πλευρά της μητέρας του θύματος ζήτησε αντίγραφα της δικογραφίας προκειμένου να έχουν πλήρη εικόνα του υλικού όπως εκείνο έχει διαμορφωθεί.

Ο ίδιος δήλωσε πως η οικογένεια θρηνεί και τόνισε πως αναμένει τη συλλογή αποδεικτικού υλικού ώστε να διερευνηθεί ο ρόλος και άλλων προσώπων πέρα από τον 23χρονο στο περιστατικό της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη.