Τέμπη – Δίκη για διαχείριση βιντεοληπτικού υλικού: “Όλοι μας υποφέραμε τελικά από την έλλειψη του βίντεο”

Απαντήσεις σχετικά με τα βίντεο, το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας και την πυροσφαιρα έδωσε σήμερα ο ένας εκ των δύο δικαστικών πραγματογνωμόνων της κύριας δικογραφίας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η κατάθεση του πραγματογνώμονα έγινε στο πλαίσιο της δίκης για τη διαχείριση του βιντεοληπτικου υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας που διεξάγεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας.

Σήμερα ήταν η δεύτερη μέρα που ο πραγματογνώμονας εξετάστηκε από τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας με τις ερωτήσεις τους να έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με το φορτίο της εμπορικής και την πυρόσφαιρα που ακολούθησε της σύγκρουσης.

Αρχικά για το θέμα του φορτίου ανέφερε πως δεν υπήρχαν στοιχεία στο πεδίο που να τους οδηγούσαν στο συμπέρασμα οτι υπήρχε κάποιο αδήλωτο φορτίο επισημαίνοντας πως αν υπήρχε κάποιο τέτοιο σχετικό υλικό αυτό θα βρισκόταν στη σιδηροδρομική γραμμή στο πεδίο της σύγκρουσης.

Ο πραγματογνώμονας επέμεινε επίσης στο συμπέρασμα του ότι η πυρόσφαιρα που ακολούθησε της σύγκρουσης ήταν αποτέλεσμα των ελαίων σιλικόνης των μετασχηματιστών και του ηλεκτρικού τόξου επισημαίνοντας πως κατέληξε στο συγκεκριμένο συμπέρασμα από την διεθνή βιβλιογραφία και την εμπειρία του στη λειτουργία των μετασχηματιστών.

Θυμίζουμε πως αντικείμενο της δίκης είναι η μη προσκόμιση των βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης την 28η Φεβρουαρίου και η επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ανάκτηση του υλικού όταν αυτό παραδόθηκε τελικά στον εφέτη ανακριτή το καλοκαίρι του 2023.

Κατηγορούμενοι είναι ένας πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ένας πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, της εταιρείας που έχει αναλάβει τη φύλαξη και βιντεοεπιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ από το 2017. Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται είναι η υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια (το στέλεχος της Interstar), η ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και η ηθική αυτουργία στην απείθεια (ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ 2023-2025) και η ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων (ο πρόεδρος του ΟΣΕ την 28η Φεβρουαρίου του 2023).

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση ο πραγματογνώμονας αναφέρθηκε ξανά στο αίτημα του προς την Interstar στις 16 Μαρτίου του 2023 για την αποστολή βιντεοληπτικού υλικού από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό των Νέων Πόρων και την απάντηση της εταιρίας στις 20 του ίδιου μήνα πως τέτοιο υλικό δεν διατηρήθηκε. Επεσήμανε ωστόσο την έκθεση Άγγλου πραγματογνώμονα που εξέτασε τους σκληρούς δίσκους των καταγραφικών των καμερών πως με βάση την χωρητικότητα των συγκεκριμένων δίσκων υπήρχε δυνατότητα αποθήκευσης του υλικού για 22-23 μέρες.

«Αν στις 20/3/23 σας είχαν στείλει τους σκληρούς δίσκους θα υπήρχε η 28/2/23» ήταν η ερώτηση του δικηγόρου και πατέρα θύματος κ. Αντώνη Ψαρόπουλου προς τον πραγματογνώμονα με την απάντηση του τελευταίου να είναι ξεκάθαρη: «Ασφαλώς και δεν θα χρειαζόταν καν η ανάκτηση του» προσθέτοντας προς το τέλος της σημερινής συνεδρίασης πως «όλοι μας τελικά υποφέραμε από την έλλειψη του βίντεο».

Η δίκη συνεχίζεται αύριο.

Να σημειωθεί πως ο κ. Ψαρόπουλος κατέθεσε αίτημα στο δικαστήριο για να κληθούν να καταθέσουν στελέχη της Interstar σχετικά με την διαχείριση των τριών βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας με βάση και όσα ανέφερε δημοσιογράφος σε δημόσια συνομιλία στο X πως τα συγκεκριμένα βίντεο ήταν σε γνώση της κυβέρνησης και του ανακριτή από τον Νοέμβριο του 2024 πριν αυτά παραδοθούν τελικά στον ανακριτή στις αρχές Φεβρουαρίου του 2025.

Πηγή: larissanet.gr