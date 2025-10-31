MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Στη φυλακή οδηγείται ο γνωστός τηλεοπτικός σεφ που συνελήφθη για φοροδιαφυγή

|
THESTIVAL TEAM

Στις φυλακές οδηγείται ο 58χρονος γνωστός τηλεοπτικός σεφ που συνελήφθη κατόπιν ενταλμάτων για φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ, με μεγάλο συνολικό χρέος προς το Δημόσιο.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη χθες το απόγευμα στην περιοχή της Κηφισιάς από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων. Εκκρεμούσε σε βάρος του Διάταξη Προέδρου Εφετών Αθηνών με την οποία διατηρείται σε ισχύ Ένταλμα Σύλληψης της κυρίας Ανακρίτριας του 23ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, με το οποίο διατάσσεται η σύλληψη και προσαγωγή ενώπιον της, ως κατηγορούμενος για τις πράξεις: α) φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης Φ.Π.Α., όπου το προς απόδοση ποσό φόρου υπερβαίνει ανά διαχειριστικό έτος το ποσό των 100.000 ευρώ, κατ΄ εξακολούθηση και β) φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης Φ.Π.Α., όπου το προς απόδοση ποσό φόρου υπερβαίνει ανά διαχειριστικό έτος το ποσό των 50.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση.

Επίσης εκκρεμούσε ένα Ένταλμα Σύλληψης του 15ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, με το οποίο διατάσσεται η σύλληψη και προσαγωγή του ενώπιον της, ως κατηγορούμενος για πράξεις φοροδιαφυγής.

Ειδικότερα, ο διωκόμενος, ο οποίος τύγχανε ιδιοκτήτης επιχείρησης με αντικείμενο εργασιών χονδρικό εμπόριο τροφίμων, αφενός μεν κατά το χρονικό διάστημα 2018-2020 απέκρυψε από τα όργανα Φορολογικής Διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα, που ανέρχονται στο ποσό των 1.341.000 ευρώ, αφετέρου δε, κατά τη χρονική περίοδο 2017-2020 δεν απέδωσε τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας που ανέρχεται στο ποσό των 375.000 ευρώ.

Το όνομα του επιχειρηματία και γνωστού σεφ περιλαμβάνεται στις λίστες των μεγαλοοφειλετών του δημοσίου τα ονόματα των οποίων δίνονται στη δημοσιότητα σε ετήσια βάση.

Οι συνολικές του υποχρεώσεις με βάση αυτή τη λίστα ανέρχονται στα 2,5 εκατ. ευρώ. Το πρωί οδηγήθηκε από την Αστυνομία στην Εισαγγελία και πλέον οδηγείται στις Φυλακές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21 ώρες πριν

Διαδραστικό εργαστήριο από τη “Μαμαγαία” στη Θεσσαλονίκη: 30.000 σποροβόμβες για το αστικό περιβάλλον

ΠΑΙΔΕΙΑ 2 ώρες πριν

Διευθυντής ΠΕ Ζακύνθου: Ζήτησα συγνώμη από τη Μητρόπολη για την ενδυμασία του εκπαιδευτικού

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οι παράσταση “Ας περιμένουν οι γυναίκες” από αύριο στο Artbox Fargani

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ληστεία υπό την απειλή μαχαιριού τα ξημερώματα σε ψιλικατζίδικο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Κ. Τσιάρας: Παρέδωσε φάκελο με στοιχεία για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στον Άρειο Πάγο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Νίκη Κεραμέως: Τα ΚΕΠΑ εκσυγχρονίζονται και γίνονται πιο ανθρώπινα, κοντά σε κάθε πολίτη