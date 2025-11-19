MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Στη φυλακή μετά τις απολογίες τους άλλοι εννέα της σπείρας Ρομά που εξαπατούσε πολίτες μέσω τηλεφώνου

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Με εννέα κατηγορούμενους να οδηγούνται στην φυλακή ολοκληρώθηκαν οι απολογίες της δεύτερης ομάδας κατηγορουμένων στην υπόθεση του κυκλώματος με τις τηλεφωνικές απάτες.

Από τους 44 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν χθες και σήμερα για την δράση της εγκληματικής ομάδας, συνολικά προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι 14.

Όλοι οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το κύκλωμα είχε εκτεταμένη δράση και σύμφωνα με τα στοιχεία των διωκτικών αρχών είναι από τις μεγαλύτερες υποθέσεις που έχουν εξιχνιαστεί.

Οι κατηγορούμενοι τηλεφωνούσαν σε πολίτες στους οποίους παρίσταναν διάφορα επαγγέλματα όπως λογιστές, νομικούς συμβούλους, αστυνομικούς και άλλα, με στόχο να τους αποσπάσουν χρήματα

Η οργάνωση φέρεται να είχε ιεραρχία και πεδίο δράσης σε ολόκληρη την χώρα.

Στην δικογραφία αναφέρονται εκατοντάδες περιπτώσεις εξαπάτησης από το 2023 έως σήμερα, ενώ η λεία φαίνεται να ξεπερνά τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ.

