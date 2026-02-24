MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Στη φυλακή 22χρονη στην Κω για υπόθεση εξαπάτησης: Έπεισε γυναίκα να κατεβάσει στον δρόμο κοσμήματα για… λόγους ασφαλείας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ποινή φυλάκισης 3 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή και πρόστιμο 20.000 ευρώ επέβαλε το τριμελές αυτόφωρο πλημμελειοδικείο της Κω σε βάρος 22χρονης, η οποία συνελήφθη το περασμένο Σάββατο για συμμετοχή σε υπόθεση εξαπάτησης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 22χρονη συνελήφθη στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας, που έγινε μία μέρα νωρίτερα. Ειδικότερα, άτομο προσποιούμενο υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, κάλεσε στο τηλέφωνο γυναίκα στην Κω και την έπεισε να τοποθετήσει τα τιμαλφή που διέθετε σε εξωτερικό χώρο της κατοικίας της, για «λόγους ασφαλείας».

Ταυτόχρονα και ενώ ακόμη συνομιλούσαν, μετέβη στο σημείο η 22χρονη δράστιδα και αφαίρεσε τα τιμαλφή.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω που χειρίστηκαν την υπόθεση, κατάφεραν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σάββατου να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν την 22χρονη, στην οποία πέρασαν χειροπέδες και την οδήγησαν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

