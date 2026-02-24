ΣτΕ: Αντισυνταγματική η μείωση των αποδοχών των υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών το 2012

Οι μόνιμοι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών (Διπλωματικού κλάδου και κλάδων Εμπειρογνωμόνων, Ο.Ε.Υ και Ε.Ν.Υ.), κέρδισαν την μάχη στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την μείωση των αποδοχών τους, καθώς κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι σχετικές διατάξεις του νόμου 4093/2012.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόεδρο τον Μιχάλη Πικραμένο και εισηγήτρια την σύμβουλο Επικρατείας Γεωργία Ανδριοπούλου, με τέσσερεις αποφάσεις της (105-8/2026), έκρινε ότι οι διατάξεις του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, καθώς και της υπ΄ αριθμ. οικ. 2/83408/022/14.11.2012 αποφάσεως του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, που επέβαλαν μειώσεις στις αποδοχές των διπλωματικών υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών συναφών κατηγοριών του ίδιου υπουργείου (κλάδου Εμπειρογνωμόνων, κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας), αντίκεινται στις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη (άρθρα 25 παρ. 1 και 4 παρ. 5 του Συντάγματος).

Τόσο ο νόμος 4093/2012 όσο και η υπ΄ αριθμ. οικ. 2/83408/022/14.11.2012 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με το ΣτΕ, «εφαρμόζοντας αποκλειστικά το εξισωτικό και, ως εκ τούτου, προδήλως απρόσφορο αριθμητικό κριτήριο της επίτευξης συγκεκριμένης μεσοσταθμικής μείωσης του μισθολογικού κόστους του Δημοσίου», παραβίασαν τις δύο εν λόγω συνταγματικές αρχές των άρθρων 25 παρ. 1 και 4 παρ. 5 του Συντάγματος.

Πηγή: protothema.gr