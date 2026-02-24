MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η μείωση των αποδοχών των υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών το 2012

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Οι μόνιμοι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών (Διπλωματικού κλάδου και κλάδων Εμπειρογνωμόνων, Ο.Ε.Υ και Ε.Ν.Υ.), κέρδισαν την μάχη στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την μείωση των αποδοχών τους, καθώς κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι σχετικές διατάξεις του νόμου 4093/2012.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόεδρο τον Μιχάλη Πικραμένο και εισηγήτρια την σύμβουλο Επικρατείας Γεωργία Ανδριοπούλου, με τέσσερεις αποφάσεις της (105-8/2026), έκρινε ότι οι διατάξεις του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, καθώς και της υπ΄ αριθμ. οικ. 2/83408/022/14.11.2012 αποφάσεως του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, που επέβαλαν μειώσεις στις αποδοχές των διπλωματικών υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών συναφών κατηγοριών του ίδιου υπουργείου (κλάδου Εμπειρογνωμόνων, κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας), αντίκεινται στις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη (άρθρα 25 παρ. 1 και 4 παρ. 5 του Συντάγματος).

Τόσο ο νόμος 4093/2012 όσο και η υπ΄ αριθμ. οικ. 2/83408/022/14.11.2012 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με το ΣτΕ, «εφαρμόζοντας αποκλειστικά το εξισωτικό και, ως εκ τούτου, προδήλως απρόσφορο αριθμητικό κριτήριο της επίτευξης συγκεκριμένης μεσοσταθμικής μείωσης του μισθολογικού κόστους του Δημοσίου», παραβίασαν τις δύο εν λόγω συνταγματικές αρχές των άρθρων 25 παρ. 1 και 4 παρ. 5 του Συντάγματος.

Πηγή: protothema.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απέτρεψε ληστεία σε καφετέρια στην Κυψέλη, έδωσε μάχη σώμα με σώμα

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 18 ώρες πριν

Με παραδοσιακό γλέντι και σαρακοστιανά γιορτάστηκαν τα “Κούλουμα” στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Κραν Μοντανά: Νέο βίντεο δείχνει τη στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά – Τα πρώτα 18 δευτερόλεπτα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Πάτρα: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αντιμετώπισε επιτυχώς 512 έκτακτα περιστατικά το τριήμερο του καρναβαλιού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6 ώρες πριν

Εκπρόθεσμες δηλώσεις: Θέμα επανεξέτασης των τσουχτερών προστίμων – Ανοίγει η Διαρκής Επιτροπή Φορολογικής Πολιτικής του ΥΠΕΘΟ