Ποινές φυλάκισης 9 μηνών με αναστολή στα 23 μέλη του Ρουβίκωνα -Κρίθηκαν ένοχοι μόνο για την παραβίαση του νέου νόμου για τον Άγνωστο Στρατιώτη

|
THESTIVAL TEAM

Σε καταδίκη των μελών του Ρουβίκωνα για την κατηγορία της παραβίασης του νόμου για την προστασία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, προχώρησε το Αυτόφωρο Μονομελές επιβάλλοντας σε καθέναν από τους 23 κατηγορούμενους, ποινή 9 μηνών με 3ετη αναστολή.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που επιβάλλεται καταδίκη με βάση τον πρόσφατο νόμο. Τα μέλη του Ρουβίκωνα συνελήφθησαν χθες το βράδυ καθώς άνοιξαν πανό στον χώρο του μνημείου το οποίο έγραφε: “Οι άγνωστοι στρατιώτες δεν φύλαγαν του λαού προδότες”.

Το δικαστήριο, με ανάλογη εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους όλους τους κατηγορουμένους για τις άλλες δύο κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν και αφορούσαν βία κατά υπαλλήλων και την άρνηση δακτυλοσκόπησης.

Παράλληλα αποδέχθηκε την εισαγγελική εισήγηση και αναγνώρισε στους 23, το ελαφρυντικό των μη ταπεινών αιτίων.

Στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι είπαν ότι πήγαν στον Άγνωστο Στρατιώτη με σκοπό να κάνουν ολιγόλεπτη συμβολική διαμαρτυρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

