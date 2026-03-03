MENOY

Μέση Ανατολή: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Βηρυτό – Το Ιράν χτύπησε με drones την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία

Φωτογραφία: Screenshot/ AP
THESTIVAL TEAM

Εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς βομβαρδισμοί λαμβάνουν χώρα σε όλη την περιοχή, στον απόηχο της κοινής επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν το περασμένο Σάββατο αλλά και τις επιθέσεις της Τεχεράνης ως απάντηση.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπέλυσε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον «κέντρων διοίκησης και εγκαταστάσεων αποθήκευσης όπλων της Χεζμπολά» στη Βηρυτό, την πρωτεύουσα του Λιβάνου, μετά την προειδοποίησή του ότι ετοιμάζεται να συνεχίσει και να εντατικοποιήσει την εκστρατεία του εναντίον του σιιτικού κινήματος που πρόσκειται στο Ιράν.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπέλυσε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον «κέντρων διοίκησης και εγκαταστάσεων αποθήκευσης όπλων της Χεζμπολά» στη Βηρυτό, την πρωτεύουσα του Λιβάνου, μετά την προειδοποίησή του ότι ετοιμάζεται να συνεχίσει και να εντατικοποιήσει την εκστρατεία του εναντίον του σιιτικού κινήματος που πρόσκειται στο Ιράν.

Εκρήξεις και πυρκαγιά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, δήλωσαν δυο μη κατονομαζόμενες πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν παράλληλα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι άκουσαν δυο ισχυρές εκρήξεις και ένας πως είδε στήλη καπνού, καθώς το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα αντιποίνων που εξαπολύει σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τους βομβαρδισμούς του αμερικανικού και του ισραηλινού στρατού από το Σάββατο.

Τέσσερις αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως έγιναν δυο ισχυρές εκρήξεις στη διπλωματική συνοικία, στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας του βασιλείου, όπου εδρεύουν πολλές πρεσβείες, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μέση Ανατολή

