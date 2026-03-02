MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Κολωνός: Ποινική δίωξη σε βάρος του 38χρονου για τον θάνατο της 31χρονης

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα σε βάρος του 38χρονου για τον θάνατο της 31χρονης συντρόφου του στον Κολωνό, προχώρησε η εισαγγελία.

Μετά από τα νεότερα στοιχεία που προσκομίστηκαν στην εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ο 38χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για διακεκριμένη περίπτωση ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία κατ’ εξακολούθηση.

Πρόκειται για δυο αδικήματα που είναι σε βαθμό κακουργήματος. Αντίθετα, στον κατηγορούμενο δεν ασκήθηκε τελικά ποινική δίωξη για διακοπή κύησης λόγω των νεότερων στοιχείων από την ιατροδικαστική εξέταση.

Συγκεκριμένα, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό της γυναίκας διαπίστωσε πως η 31χρονη, που έχασε τη ζωή της στον Κολωνό, είχε κίρρωση του ήπατος και πως ήταν χτυπημένη πολύ άσχημα και τελικά δεν ήταν έγκυος.

Επιπλέον, σε βάρος του 38χρονου ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών (αναβολικών). Η δικογραφία παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Πηγή: protothema.gr

